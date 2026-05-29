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INVESTITA 11ENNE Foggia, bambina di 11 anni investita su corso del Mezzogiorno: trasportata in ospedale in codice arancione

Secondo le prime informazioni disponibili, la minore sarebbe stata urtata da una Hyundai Atos condotta da una giovane donna di 22 anni

Foggia, bambina di 11 anni investita su corso del Mezzogiorno: trasportata in ospedale in codice arancione - ph sq

Foggia, bambina di 11 anni investita su corso del Mezzogiorno: trasportata in ospedale in codice arancione - ph sq

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una bambina di 11 anni è stata investita nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, lungo corso del Mezzogiorno, a Foggia.

Secondo le prime informazioni disponibili, la minore sarebbe stata urtata da una Hyundai Atos condotta da una giovane donna di 22 anni. Dopo l’impatto, la conducente si è immediatamente fermata per prestare soccorso e allertare i sanitari.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso la ragazzina e disposto il trasferimento al pronto soccorso in codice arancione. Al momento non sono note le sue condizioni cliniche né la dinamica esatta dell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato apprensione tra i residenti della zona, particolarmente trafficata nelle ore pomeridiane. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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