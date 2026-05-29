Foggia dice no alla violenza: la mamma di Luigi: "Città deve reagire"

FOGGIA – Un appello alla partecipazione, alla responsabilità educativa e alla coesione sociale. È questo il messaggio lanciato dalla mamma di Luigi, il giovane aggredito lo scorso 9 maggio in Piazza Mercato, durante una conferenza stampa tenuta alla vigilia della manifestazione cittadina contro la violenza in programma domani, 30 maggio.

La donna ha annunciato che il corteo partirà da via Lanza per concludersi proprio in Piazza Mercato, luogo dell’aggressione subita dal figlio.

“Noi rispondiamo alla violenza con una manifestazione. Chiediamo ai cittadini di scendere al nostro fianco e a tutte le istituzioni, perché vogliamo liberare questa città dalla violenza”, ha dichiarato.

Un messaggio forte, rivolto soprattutto alle famiglie e ai giovani.

“Diciamo stop a ogni tipo di violenza, perché la violenza è la negazione di ogni democrazia e di ogni libertà. I nostri ragazzi devono uscire liberi in questa bellissima città e non tornare da eroi o da coraggiosi. Devono poter frequentare ogni piazza di Foggia senza paura”.

Alla domanda sulla sicurezza cittadina, la madre di Luigi ha evitato generalizzazioni e polemiche, sottolineando invece il ruolo fondamentale delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

“La città non è insicura. Voglio ringraziare il pronto soccorso, le istituzioni, il sindaco che ci è stato vicino e soprattutto le forze dell’ordine che con tempestività hanno risolto il caso. Siamo noi cittadini che dobbiamo aiutare i nostri figli ad affrontare la vita con delle regole. Tutto ruota intorno alle regole del vivere sano”.

A sostegno dell’iniziativa è intervenuto anche l’assessore comunale De Santis, che ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia di Luigi per aver promosso l’iniziativa. “Il gesto della famiglia di Luigi, che da sola ha chiesto una partecipazione della città, dimostra che a Foggia ce la dobbiamo fare e ce la possiamo fare, perché Foggia è fondamentalmente sana”.

De Santis ha evidenziato l’importanza della mobilitazione collettiva e del lavoro svolto dagli investigatori. “Dobbiamo reagire insieme. La partecipazione è importante. I problemi ci sono, ma grazie al sistema di videosorveglianza e alle indagini delle forze dell’ordine le persone che hanno commesso queste aggressioni sono state individuate. Questo ci fa assolutamente piacere”.

L’assessore ha quindi rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa alla manifestazione. “Adesso c’è bisogno di esserci tutti insieme, perché dobbiamo far capire che la città è nostra. È delle persone perbene”. La manifestazione del 30 maggio si preannuncia come un momento di riflessione e partecipazione civica, nato dal dolore di una famiglia ma trasformato in un appello collettivo contro ogni forma di violenza e per una Foggia più unita e consapevole.

A cura di Giovanna Tambo.