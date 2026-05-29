FOGGIA – La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per il programma delle manifestazioni estive 2026, denominato “Foggia Estate 2026”.

Il cartellone prevede spettacoli, concerti, rassegne cinematografiche, teatro, iniziative per ragazzi, mostre, convegni e laboratori da realizzare sull’intero territorio cittadino, comprese periferie e borgate.

L’obiettivo dell’Amministrazione è offrire occasioni di svago e crescita culturale ai cittadini che resteranno in città durante l’estate e ai turisti presenti nei mesi estivi.

La spesa prevista è di 200mila euro, di cui 60mila euro destinati a iniziative da individuare attraverso avviso pubblico. Le proposte saranno valutate in base alla qualità artistica, alla capacità di inclusione sociale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e al coinvolgimento di artisti e maestranze del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.