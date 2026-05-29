Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

COMUNE LATERZA // Lite in Comune tra il neosindaco e il comandante della Municipale, entrambi finiscono in ospedale
29 Maggio 2026 - ore  08:30

CALEMBOUR

COCAINA DROGA // Cocaina nel doppiofondo di un’auto: sequestra droga per 9 milioni di euro, arrestate due persone
29 Maggio 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia Estate 2026, pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse

FOGGIA COMUNE Foggia Estate 2026, pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costruzione del palinsesto culturale della prossima stagione estiva

Foggia Estate 2026, pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse

Comune di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha avviato il percorso per la definizione del programma degli eventi estivi con la pubblicazione dell’avviso pubblico relativo alle manifestazioni di interesse per la realizzazione del cartellone “Foggia Estate 2026”.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costruzione del palinsesto culturale della prossima stagione estiva, aprendo la partecipazione a una vasta platea di soggetti del territorio.

Potranno presentare proposte associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo Settore, Onlus, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio e sul portale istituzionale dell’ente.

Le proposte dovranno essere redatte secondo il modello allegato all’avviso e trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cultura@cert.comune.foggia.it entro e non oltre le ore 12 dell’11 giugno 2026. L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INIZIATIVA ‘FOGGIA ESTATE 2026’”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire un cartellone condiviso e partecipato, capace di valorizzare il tessuto culturale cittadino e ampliare l’offerta di eventi per il periodo estivo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO