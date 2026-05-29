Il Comune di Foggia ha avviato il percorso per la definizione del programma degli eventi estivi con la pubblicazione dell’avviso pubblico relativo alle manifestazioni di interesse per la realizzazione del cartellone “Foggia Estate 2026”.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la costruzione del palinsesto culturale della prossima stagione estiva, aprendo la partecipazione a una vasta platea di soggetti del territorio.

Potranno presentare proposte associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo Settore, Onlus, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali e soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio e sul portale istituzionale dell’ente.

Le proposte dovranno essere redatte secondo il modello allegato all’avviso e trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cultura@cert.comune.foggia.it entro e non oltre le ore 12 dell’11 giugno 2026. L’oggetto della comunicazione dovrà riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INIZIATIVA ‘FOGGIA ESTATE 2026’”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire un cartellone condiviso e partecipato, capace di valorizzare il tessuto culturale cittadino e ampliare l’offerta di eventi per il periodo estivo.