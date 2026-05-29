Foggia. Manutenzione strade, proseguono le attività previste dal piano straordinario

Prosegue in diversi quartieri della città il piano straordinario di manutenzione di strade e marciapiedi avviato dall’Amministrazione comunale, con una serie di interventi che stanno interessando sia la viabilità principale sia le aree a maggiore frequentazione da parte di cittadini, pendolari e utenti del trasporto pubblico.

Nei giorni scorsi è stata completata la nuova segnaletica orizzontale lungo via Sbano e via Imperiale, a conclusione delle attività eseguite sui tratti interessati dai recenti lavori di rifacimento degli asfalti. Contestualmente sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali e adeguate le rampe di accesso ai marciapiedi, con particolare attenzione all’accessibilità e alla mobilità delle persone con ridotta capacità motoria.

Via Sbano, arteria che si sviluppa per oltre un chilometro, sarà interessata nelle prossime settimane da ulteriori interventi di riqualificazione nel tratto prospiciente l’Istituto Giannone-Masi, dove sono programmati nuovi lavori su marciapiedi e pavimentazione stradale.

Procedono anche le attività lungo via del Mare, dove, dopo il recente rifacimento di circa 1.400 metri quadrati di asfalto nel tratto oltre lo svincolo della tangenziale, sono in corso ulteriori lavorazioni che interesseranno circa 6.000 metri quadrati di carreggiata tra la SS 673 e l’area urbana in direzione dei quartieri Diaz e Martucci. Gli interventi prevedono la rimozione della pavimentazione deteriorata e la successiva posa del nuovo manto stradale.

Nell’ambito dello stesso programma di manutenzione è già stato individuato il successivo intervento su viale Fortore, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e l’intersezione con via di Salpi, una zona che da tempo presenta significative criticità manutentive e che è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

Ancora, sono stati completati i lavori di ripristino della pavimentazione nell’area del Nodo Intermodale. L’intervento ha riguardato il risanamento del sottofondo stradale nelle zone interessate da cedimenti e fessurazioni profonde, la realizzazione di nuove pavimentazioni bituminose, la sostituzione degli elementi danneggiati dei marciapiedi e la rigenerazione delle rampe di accesso. Nelle prossime settimane verrà eseguita la nuova segnaletica orizzontale che consentirà di completare definitivamente l’opera.

Ripresi inoltre i lavori di manutenzione straordinaria lungo via Risorgimento. Dopo una breve sospensione dovuta all’approvvigionamento dei materiali necessari, le attività sono nuovamente in corso e comprendono il rifacimento di porzioni di marciapiede e la realizzazione di nuovi scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Seguirà il tracciamento della segnaletica orizzontale e la ridefinizione degli stalli di sosta, con l’obiettivo di migliorare l’ordine della circolazione e la fruibilità degli spazi.

A seguire, il programma interesserà anche via Eritrea e via Celestino Galliani, strade che presentano diffuse condizioni di degrado e necessitano di interventi di riqualificazione.

Sono stati infine avviati i lavori nell’area del capolinea Cep Ataf di viale Kennedy, dove il dissesto della pavimentazione, aggravato in alcuni punti dall’azione delle radici degli alberi, aveva determinato situazioni di disagio e potenziale pericolo per utenti e operatori del trasporto pubblico. L’intervento prevede il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e la predisposizione di nuove aiuole che saranno interessate da future piantumazioni nell’ambito delle attività coordinate con il settore Ambiente.