Foggia, via libera alla candidatura FUNT: progetto da 600mila euro per un percorso ciclopedonale sulla Via Francigena

FOGGIA – La Giunta comunale ha approvato la documentazione tecnica per candidare al finanziamento FUNT il progetto di valorizzazione e promozione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra attrattori turistici, centri urbani e aree naturali, in connessione con la Via Francigena nell’agro di Foggia.

L’intervento ha un importo complessivo di 600mila euro. Di questi, 438.160 euro riguardano lavori a base d’asta, 8.760 euro gli oneri per la sicurezza e 161.840 euro le somme a disposizione della stazione appaltante.

Il progetto rientra nell’Avviso pubblico relativo al Fondo Unico Nazionale per il Turismo, destinato a interventi di mobilità sostenibile con finalità turistica per il triennio 2026-2028.

Il Comune si impegna a garantire un cofinanziamento minimo di 100mila euro per ciascuna annualità, dal 2026 al 2028. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità sostenibile, promuovere il turismo lento e valorizzare aree meno conosciute del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.