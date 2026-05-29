MANFREDONIA – Il Castello svevo-angioino si prepara a diventare uno dei palcoscenici del Giordano International Opera Festival 2026. La Giunta comunale ha infatti approvato l’adesione ufficiale della città al “GIO Festival 2026”, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Foggia che unisce cultura, musica e promozione territoriale.

L’evento previsto a Manfredonia è “Opera Il Re”, spettacolo inserito nel programma itinerante del festival e in calendario il prossimo 15 giugno. La scelta della città sipontina come tappa dell’iniziativa è stata comunicata direttamente dalla Camera di Commercio, che coordina il progetto insieme alla direzione artistica della manifestazione.

La location individuata è la suggestiva Piazza d’Armi del Castello, considerata particolarmente adatta sotto il profilo storico e scenografico. Un luogo simbolico che consentirà di valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale della città attraverso un appuntamento destinato ad attirare visitatori, appassionati e operatori del settore.

Il festival si inserisce all’interno di un progetto più ampio finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e finalizzato alla valorizzazione delle tradizioni marinare e del comparto ittico della provincia di Foggia. La musica e l’opera diventano quindi strumenti di promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive.

La Camera di Commercio sosterrà integralmente i costi relativi agli artisti e al service audio-luci, occupandosi inoltre del coordinamento generale, della comunicazione, dell’ufficio stampa e degli aspetti organizzativi. Al Comune di Manfredonia spetterà invece il supporto logistico e operativo necessario alla realizzazione dell’evento.

La Giunta ha infatti deliberato uno stanziamento massimo di 5 mila euro destinato a coprire le spese per il piano di safety e security, il servizio di vigilanza, l’assistenza elettrica e l’allestimento di palco e sedie.

Secondo l’amministrazione comunale, l’adesione al festival rappresenta un’opportunità importante per rafforzare l’immagine culturale della città e per promuovere il Castello e il centro storico come luoghi di produzione e fruizione culturale.