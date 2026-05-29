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CINZIA DAL PINO Investì l’uomo che le rubò la borsa, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

Secondo l’accusa, la donna avrebbe investito più volte con un suv l’uomo, poco dopo aver subito il furto della propria borsa

Investì l'uomo che le rubò la borsa, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

Cinzia Dal Pino - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Prima pagina //

Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto la condanna all’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di 65 anni accusata dell’omicidio di Noureddine Mezgui, il 52enne marocchino morto nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca. Secondo l’accusa, la donna avrebbe investito più volte con un suv l’uomo, poco dopo aver subito il furto della propria borsa.

Nel corso dell’udienza tenutasi nella mattinata odierna, è emerso anche l’esito della perizia psichiatrica disposta su Dal Pino, che ha escluso la presenza di un vizio di mente.

L’elaborato peritale, depositato alla fine di aprile, è stato redatto dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna. I due esperti sono stati ascoltati in aula nella giornata di giovedì, al termine della quale la corte ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale.

In aula sono inoltre intervenuti il pubblico ministero Sara Polino, la difesa dell’imputata rappresentata dall’avvocato Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Investì l’uomo che le rubò la borsa, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino"

  1. E le attenuanti? Ma come cacchio si fa..e stata rapinata era non era la prima volta, così dissero i notiziari. Ergastolo assolutamente no!

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