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COMUNE MF Manfredonia. 1,38 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali: in arrivo 9 nuovi funzionari

L’Ambito Territoriale Sociale aderisce al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027

Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

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AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Nuove risorse e nuovo personale per rafforzare i servizi sociali sul territorio. Il Comune di Manfredonia, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, ha preso atto dello schema di Convenzione di Sovvenzione collegato al Programma Nazionale “Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027”, passaggio fondamentale per l’avvio delle assunzioni finanziate dall’Unione Europea.

L’iniziativa rientra nell’obiettivo europeo di migliorare l’accesso ai servizi sociali, sostenere le famiglie e rafforzare la capacità degli enti locali di rispondere alle esigenze dei cittadini più fragili. Il progetto consentirà all’Ambito di Manfredonia di assumere nove nuove figure professionali specializzate, completamente finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus.

Nel dettaglio, sono previste due unità amministrative, due funzionari contabili esperti di rendicontazione, due psicologi e tre educatori professionali socio-pedagogici. Le nuove risorse saranno impiegate esclusivamente nelle attività legate all’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali.

La convenzione allegata alla determina stabilisce inoltre un finanziamento complessivo pari a 1.382.839,70 euro destinato all’Ambito Territoriale di Manfredonia per sostenere i costi del personale per tre anni.

L’operazione nasce dalla manifestazione di interesse presentata nel 2024 dall’Ambito Sociale composto da Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. Dopo il completamento delle procedure concorsuali nazionali, il Ministero del Lavoro ha assegnato le figure professionali richieste.

Secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale, la sottoscrizione della convenzione rappresenta un passaggio indispensabile per ottenere l’approvazione definitiva del finanziamento ministeriale e procedere successivamente alla firma dei contratti individuali e alla presa di servizio dei vincitori assegnati.

L’amministrazione evidenzia inoltre che l’intera operazione non comporterà oneri a carico del bilancio comunale, essendo sostenuta integralmente da fondi europei destinati al contrasto della povertà e all’inclusione sociale.

L’arrivo dei nuovi professionisti dovrebbe consentire un rafforzamento delle attività di presa in carico delle famiglie, della programmazione sociale e della gestione dei servizi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione.

2 commenti su "Manfredonia. 1,38 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali: in arrivo 9 nuovi funzionari"

  1. Massima precedenza ai fratelli immigrati e rifugiati, hanno più necessità dei falsi poveri locale.

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