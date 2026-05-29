Manfredonia: a Spiaggia Castello arriva il “Mundial Beach Soccer”

La spiaggia del Castello di Manfredonia si prepara a diventare un palcoscenico internazionale con il “Mundial Beach Soccer – Città di Manfredonia”, in programma il 13 e 14 giugno, che vedrà sfidarsi quattro nazionali: Italia, Argentina, Brasile e Albania.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Città di Manfredonia, punta a trasformare il litorale sipontino in un punto di riferimento per il beach soccer internazionale, attirando pubblico, turisti e appassionati per due giornate dedicate a sport e spettacolo.

Le gare si disputeranno sulla Spiaggia Castello e saranno valide per il “1° Trofeo Ecologica Daunia Trasporti”. L’iniziativa coinvolge inoltre diversi partner e sponsor, tra cui Lauretana, Eco Daunia, Domina.it, Omnia Special Media e Lombarda, a testimonianza di una rete di collaborazioni tra realtà locali e marchi nazionali.

L’evento avrà anche una copertura mediatica su DAZN, elemento che conferma la crescente visibilità del beach soccer e il ruolo sempre più centrale di Manfredonia nel panorama sportivo e turistico.

Il torneo rappresenta un’occasione di valorizzazione del territorio attraverso lo sport, con l’obiettivo di unire competizione, intrattenimento e promozione del waterfront cittadino.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.