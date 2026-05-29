A Orta Nova nasce un nuovo punto di riferimento per la sanità territoriale: da domani, 29 maggio 2026, sarà infatti operativa la Casa della Comunità Spoke, realizzata nello storico immobile di proprietà dell’Asl Foggia in corso Umberto I.

La struttura è destinata a diventare il principale presidio sanitario e sociosanitario di prossimità per i cittadini, con l’obiettivo di concentrare in un unico luogo l’accesso ai principali servizi del territorio. Dal 1° giugno 2026 è inoltre previsto il trasferimento della continuità assistenziale (ex guardia medica), oggi ubicata in via Sandro Pertini 22.

Il nuovo modello organizzativo prevede un presidio integrato per le cure primarie, pensato come primo punto di contatto con il servizio sanitario pubblico. La struttura garantirà la presenza di medici e infermieri per 12 ore al giorno, sei giorni su sette.

Tra i servizi attivati figurano medicina generale, pediatria, assistenza infermieristica, oltre allo sportello Pua (Punto unico di accesso) per l’orientamento ai servizi socio-sanitari. Prevista anche l’assistenza specialistica ambulatoriale per patologie ad alta diffusione come cardiologia, diabetologia e pneumologia.

La Casa della Comunità offrirà inoltre assistenza domiciliare per pazienti fragili e non autosufficienti, servizi amministrativi come scelta e revoca del medico e prenotazioni, e la presenza di assistenti sociali per il supporto all’integrazione socio-sanitaria.

Con il trasferimento dell’ex guardia medica dal 1° giugno 2026, tutti i principali servizi assistenziali confluiranno nella stessa sede, nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete territoriale definito da Asl Foggia, in linea con il decreto ministeriale 77/2022 e la programmazione regionale.

“La Casa della Comunità è stata progettata per essere un moderno ecosistema di cura integrato”, ha dichiarato Girolama De Gennaro, direttrice del Distretto socio sanitario 55 di Cerignola, a cui afferisce anche Orta Nova.

La dirigente ha poi aggiunto: “La struttura costituisce un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale per garantire una presa in carico globale e multidisciplinare della persona”. Infine ha concluso: “Il trasferimento dell’ex Guardia Medica consentirà di concentrare in un’unica struttura tutti i principali servizi assistenziali, favorendo integrazione tra medicina generale, specialistica e continuità delle cure, con benefici in termini di accessibilità, funzionalità ed efficienza organizzativa”.

Lo riporta foggiatoday.it.