Edizione n° 6081

BALLON D'ESSAI

COMUNE LATERZA // Lite in Comune tra il neosindaco e il comandante della Municipale, entrambi finiscono in ospedale
29 Maggio 2026 - ore  08:30

CALEMBOUR

COCAINA DROGA // Cocaina nel doppiofondo di un’auto: sequestra droga per 9 milioni di euro, arrestate due persone
29 Maggio 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Pesca, Gatta: “Settore strategico, servono fondi Ue e più peso italiano a Bruxelles”

GIANDIEGO GATTA Pesca, Gatta: “Settore strategico, servono fondi Ue e più peso italiano a Bruxelles”

La pesca italiana resta un pilastro della sovranità alimentare e dell’economia costiera, ma vive una fase complessa

Pesca, Gatta: “Settore strategico, servono fondi Ue e più peso italiano a Bruxelles”

Giandiego Gatta - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

La pesca italiana resta un pilastro della sovranità alimentare e dell’economia costiera, ma vive una fase complessa segnata dall’aumento dei costi, dalle tensioni internazionali e dalle politiche europee degli ultimi anni.

In un’intervista a L’Identità, a cura di Marco Montini, l’onorevole Giandiego Gatta, responsabile nazionale del Dipartimento Pesca di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura alla Camera, sottolinea il peso del comparto ittico nazionale: la flotta italiana rappresenta oltre il 17% di quella europea e più del 18% in termini di potenza motore.

Secondo Gatta, tuttavia, vent’anni di politiche comunitarie hanno ridotto imbarcazioni e redditività, lasciando il prodotto nazionale a coprire appena il 15% della domanda interna. Per questo, spiega, è necessario “cambiare passo” e difendere il settore in sede europea.

Tra le sfide più urgenti, l’esponente di Forza Italia indica il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, con il rischio di un forte taglio dei fondi destinati alla pesca. Un ridimensionamento che, secondo Gatta, comprometterebbe la transizione ecologica e tecnologica delle imprese.

La ricetta proposta passa anche da una maggiore presenza italiana nei ruoli chiave della Commissione europea, in particolare nella DG MARE. “Solo presidiando i luoghi in cui si scrive la burocrazia comunitaria — afferma — potremo far valere il peso della nostra marineria e difendere il lavoro delle comunità costiere”.

Fonte: L’Identità, intervista a cura di Marco Montini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO