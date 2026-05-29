Il porto di Barletta apre una nuova fase della sua storia con l’avvio del maxi cantiere per il prolungamento dei moli foranei, un intervento atteso da anni che punta a rendere lo scalo più sicuro, moderno e sostenibile. Questa mattina si è svolta l’inaugurazione ufficiale dei lavori alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Francesco Mastro, del senatore Dario Damiani e del consigliere regionale delegato ai porti Nicola Rutigliano.

L’opera, prevista dal Piano Regolatore Portuale e inserita nel più ampio piano di investimenti dell’Autorità Portuale dal valore di circa 800 milioni di euro, entrerà ora nella fase operativa dopo la firma dell’appalto integrato con il raggruppamento di imprese composto da Fincosit S.r.l., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A., Zeta S.r.l. ed E-Marine S.r.l.

Il progetto consentirà di aumentare significativamente la sicurezza della navigazione, migliorando la protezione del bacino portuale dalle mareggiate e limitando l’ingresso di materiale solido trasportato dalle correnti marine. I lavori saranno eseguiti senza interrompere le attività commerciali e marittime del porto, garantendo la piena operatività dello scalo.

In questa prima fase sono già iniziate le attività preparatorie dell’area di cantiere, comprese la predisposizione degli spazi logistici, la realizzazione dei tetrapodi in calcestruzzo, che serviranno da barriera frangiflutti, e la bonifica preventiva dagli ordigni bellici.

«Abbiamo vinto una sfida a Barletta – commenta il presidente Francesco Mastro –. Con l’avvio dei lavori nel Molo di Ponente, il porto entra ufficialmente in una nuova fase della sua storia. Inauguriamo oggi un’opera strategica che rafforzerà sicurezza, operatività e competitività dello scalo, accompagnandone la crescita attraverso una visione moderna e sostenibile dello sviluppo portuale». Mastro ha inoltre evidenziato il carattere ecosostenibile dell’intervento: «È la dimostrazione concreta di come infrastrutture, sviluppo e sostenibilità possano oggi procedere insieme».

Per il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il potenziamento del porto rappresenta un tassello importante nello sviluppo logistico del Mezzogiorno: «I lavori al Porto di Barletta consentiranno di rendere questo scalo marittimo ancora più centrale nel sistema portuale dell’Adriatico». Il ministro ha poi sottolineato il ruolo strategico dei porti pugliesi: «Possono svolgere un ruolo di cerniera logistica ed energetica nel Mediterraneo», definendo il progetto «un’operazione ambiziosa e concreta» in un momento di trasformazione del sistema portuale italiano.

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale delegato ai porti, Nicola Rutigliano, secondo cui l’avvio dell’opera inserisce definitivamente Barletta tra i principali porti pugliesi, aprendo nuove prospettive economiche e occupazionali grazie allo sviluppo delle infrastrutture strategiche.

Il senatore Dario Damiani ha definito l’intervento «la posa della prima pietra su un nuovo futuro logistico ed economico per questo territorio», sottolineando come il progetto permetterà finalmente di superare limiti strutturali che per anni hanno frenato le potenzialità dello scalo barlettano.

La conclusione dei lavori è prevista per l’estate del 2028. Per il prolungamento del Molo di Ponente è previsto un investimento complessivo di 38 milioni di euro, finanziato attraverso fondi ministeriali e risorse proprie dell’Autorità di Sistema Portuale. A questi si aggiungeranno ulteriori 14,5 milioni di euro per completare l’intervento con la realizzazione del Molo di Levante.