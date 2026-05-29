È tutto pronto per il 5° Rally Costa del Gargano, in programma il 30 e 31 maggio 2026 sulle strade del promontorio garganico, tra scenari che uniscono mare e montagna. Saranno 44 gli equipaggi al via, protagonisti della seconda tappa della Coppa Rally ACI Sport di Zona 8, valida anche per la Coppa Italia ACI Sport.

La manifestazione, organizzata da Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team, gode del patrocinio di Regione Puglia, European Region of Sport 2026, ACI, Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dei Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spiccano partenza e arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia, insieme alla rimodulazione delle prove speciali, con l’accorciamento del tracciato Monte Sant’Angelo e la revisione della prova di Mattinata.

La gara prenderà il via ufficialmente sabato 30 maggio alle 18.00, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per domenica 31 maggio alle 18.00.

Grande attesa per il ritorno di Marco Silva, che a distanza di vent’anni tornerà a gareggiare sul Gargano al volante della Citroën C3 WRC Plus insieme a Gianni Pina, dopo la vittoria ottenuta nel 2006. Sulla seconda vettura della stessa categoria sarà al via anche Fabio Mezzatesta con Marco Menchini.

Attesissima la sfida nella categoria Skoda Fabia Rally2, con otto equipaggi al via e nomi di rilievo come Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi, Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola, Francesco Troiano ed Emiliano Ceccarelli.

Spazio anche ai piloti locali con Giuseppe Bergantino, secondo classificato nell’ultima edizione, affiancato dal navigatore Giovanni D’Errico, al rientro dopo 22 anni. Completano il gruppo Emanuele Giannetti, Vincenzo Tortorici, Libero Masulli e Giuseppe Troiano, quest’ultimo all’esordio su vettura R5.

Nelle altre categorie, attenzione alla sfida in RC3N tra le Renault Clio di Della Sala-Marzella e Siano-D’Errico, mentre nelle Racing Start spiccano le Clio Williams di Pino Fragassi e Patrizio Forte. Riflettori anche su Daniele Ferilli, campione italiano impegnato su Citroën Saxo VTS, contro il giovane Gabriel Lauri.

Il programma prevede sette prove speciali per quasi 70 chilometri cronometrati e circa 245 chilometri complessivi. Sabato spazio allo shakedown sulla SS89 e alla prova “Monte – Romano srl” da 5,33 km, prevista anche in notturna con passaggi alle 18:51 e 21:07.

Domenica si disputeranno invece le prove “Mattinata-Automania” da 14,78 km e “Carbonara-Casa Prencipe” da 7,47 km.

Atteso, come ogni anno, un grande afflusso di pubblico soprattutto per la prova serale di Monte Sant’Angelo, resa ancora più suggestiva dai tradizionali fuochi d’artificio nella città dei due siti UNESCO. Il Rally Costa del Gargano si conferma così uno degli eventi motoristici più importanti del Sud Italia, capace di unire sport, spettacolo e promozione del territorio.

Lo riporta antennasud.com.