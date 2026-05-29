Una lettera di ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, alle Forze dell’Ordine e a tutti gli operatori impegnati nelle indagini sui reati ambientali che per anni hanno colpito il territorio dei Reali Siti. A renderlo noto è il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, intervenuto dopo i recenti sviluppi investigativi legati agli sversamenti illeciti e ai roghi di rifiuti.

«Oggi ho inviato una lettera di ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che hanno lavorato per far luce sul grave fenomeno degli sversamenti illeciti e dei roghi di rifiuti che per anni hanno ferito il nostro territorio», ha dichiarato il primo cittadino.

Colia ha ricordato le difficoltà affrontate negli anni davanti a episodi che hanno compromesso ambiente, salute pubblica e qualità della vita dei cittadini, sottolineando il senso di frustrazione vissuto dall’amministrazione locale. «Da Sindaco di Stornarella ho vissuto spesso un forte senso di impotenza davanti a situazioni che mettevano a rischio l’ambiente, la salute pubblica e la serenità dei cittadini. Quegli incendi, quelle colonne di fumo e quello scempio ambientale hanno rappresentato per troppo tempo una ferita aperta per l’intera comunità dei Reali Siti», ha spiegato.

Il sindaco ha poi evidenziato l’importanza delle recenti operazioni investigative, definite un segnale concreto della presenza dello Stato sul territorio. «Le recenti operazioni, con gli arresti e gli sviluppi investigativi emersi, rappresentano un segnale forte e concreto della presenza dello Stato accanto ai territori che chiedono rispetto per l’ambiente, sicurezza e difesa della salute pubblica», ha aggiunto, ribadendo che «l’attività della DDA e di tutte le Forze dell’Ordine coinvolte dimostra che il contrasto ai reati ambientali può e deve essere portato avanti con determinazione, senza abbassare la guardia».

Infine, Colia ha lanciato un messaggio di unità nella lotta contro i crimini ambientali, sottolineando come i danni provocati non conoscano confini amministrativi e coinvolgano intere comunità. «Il contrasto ai reati ambientali non può conoscere confini amministrativi, perché i danni ricadono sull’intera comunità e su tutti i cittadini che vivono queste terre. A nome della comunità di Stornarella rinnovo dunque il mio grazie a chi ogni giorno lavora per difendere il nostro territorio, la legalità e il futuro delle nuove generazioni», ha concluso.

Lo riporta cerignolaviva.it.