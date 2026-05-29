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SAN SEVERO TARDIO San Severo, Tardio replica sul caso McDonald’s: “Il progetto lo conoscevano tutti. Hanno fatto un danno alla città”

Arriva la replica del consigliere comunale Alfredo Tardio, che respinge la ricostruzione fornita dalla prima cittadina

San Severo, Tardio replica sul caso McDonald’s: "Il progetto lo conoscevano tutti. Hanno fatto un danno alla città”

Palazzo di città San Severo - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Politica // San Severo //

Nuovo capitolo nello scontro politico a San Severo sul cosiddetto “caso McDonald’s”. Dopo le dichiarazioni del sindaco Lidya Colangelo, arriva la replica del consigliere comunale Alfredo Tardio, che respinge la ricostruzione fornita dalla prima cittadina e sostiene che il progetto fosse noto da tempo all’interno della maggioranza.

“Le dichiarazioni rilasciate ieri dal Sindaco Lidya Colangelo lasciano sinceramente sorpresi. Affermare pubblicamente di non sapere nulla del progetto relativo all’apertura del McDonald’s a San Severo significa raccontare una verità che non corrisponde a quanto accaduto in questi mesi all’interno della maggioranza e degli organismi politici comunali”, dichiara Tardio.

Secondo il consigliere, il progetto sarebbe stato discusso più volte nel corso delle riunioni di maggioranza, con la piena consapevolezza dei vertici amministrativi. “Di questo progetto – prosegue Tardio – si è discusso ripetutamente anche durante le riunioni di maggioranza. Non solo il Sindaco era perfettamente a conoscenza dell’iter, ma ricordo bene come anche altri componenti della stessa avessero accolto con entusiasmo l’iniziativa, definendola una concreta opportunità di sviluppo per San Severo”.

Tardio sostiene inoltre che il piano fosse già stato approfondito anche dal punto di vista urbanistico e viabilistico. “Addirittura – aggiunge – il Sindaco aveva personalmente chiesto ai progettisti di integrare alcuni passaggi pedonali con la scritta McDonald’s, segno evidente di una partecipazione diretta e consapevole all’evoluzione dell’intervento”.

Per il consigliere comunale, quanto avvenuto nell’ultimo Consiglio rappresenterebbe la prova di una maggioranza ormai in crisi, incapace di trovare una linea condivisa. “L’ennesima dimostrazione di una maggioranza implosa su sé stessa, incapace di assumersi responsabilità politiche chiare e coerenti”, afferma.

Nel suo affondo finale, Tardio punta il dito contro la mancata approvazione dell’accapo urbanistico, sostenendo che la città abbia perso un’importante occasione di sviluppo. “Pensavate forse di fare un dispetto a qualcuno all’interno degli equilibri politici, ma alla fine avete fatto soltanto un danno alla città. San Severo perde un investimento importante, perde potenziali posti di lavoro, perde un progetto di riqualificazione a costo zero per il Comune che prevedeva spazi verdi attrezzati e parcheggi pubblici, ma soprattutto perde un segnale di attrattività per il territorio. E la cosa più grave è che tutto questo avviene mentre qualcuno tenta persino di prendere le distanze da un progetto che, invece, conoscevano tutti da mesi”.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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