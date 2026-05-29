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FONTANA TREVI Turista si tuffa nella Fontana di Trevi: video virale e intervento dei vigili (di Manfredonia)

Secondo quanto mostrano le immagini, la donna, vestita con pantaloncini, top rosso e occhiali da sole, ha iniziato a nuotare all'interno della fontana

Turista si tuffa nella Fontana di Trevi: video virale e intervento dei vigili (di Manfredonia)

Turista si tuffa nella Fontana di Trevi: video virale e intervento dei vigili (di Manfredonia) SCREEN

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

ROMA – Ancora un episodio di inciviltà nel cuore della Capitale. Una turista straniera ha scavalcato le transenne della Fontana di Trevi e si è immersa nella storica vasca monumentale per rinfrescarsi, attirando immediatamente l’attenzione dei numerosi visitatori presenti in piazza. La scena, ripresa da diversi passanti con i telefoni cellulari, è rapidamente finita sui social network, dove il filmato è diventato virale nel giro di poche ore.

Secondo quanto mostrano le immagini, la donna, vestita con pantaloncini, top rosso e occhiali da sole, ha iniziato a nuotare all’interno della fontana, mentre un accompagnatore la riprendeva con il cellulare. Il gesto ha provocato l’immediata reazione degli steward incaricati della vigilanza dell’area monumentale.

Pochi istanti dopo il tuffo, gli addetti alla sicurezza (uno di Manfredonia,ndr) sono intervenuti ordinando alla turista di uscire immediatamente dall’acqua. Nel video si sente chiaramente il richiamo rivolto alla donna: «Fuori!».

Una volta risalita sul bordo della fontana, la turista è stata fermata dagli operatori e invitata a seguirli. Contestualmente è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale per procedere all’identificazione e alla contestazione dell’infrazione.

Accanto alla donna si trovava l’uomo che aveva ripreso la scena. Notando il malcontento degli addetti alla sicurezza, avrebbe tentato di stemperare la tensione con gesti concilianti e cenni di scuse.

L’episodio richiama alla memoria un caso analogo avvenuto poche settimane fa, quando un turista neozelandese si era tuffato nella stessa Fontana di Trevi. In quell’occasione erano scattati una sanzione amministrativa da 500 euro e un daspo urbano.

Anche per la protagonista dell’ultimo episodio potrebbero arrivare conseguenze simili. Il bagno nella Fontana di Trevi, uno dei monumenti simbolo di Roma e tra i più visitati al mondo, rappresenta infatti una violazione delle norme poste a tutela del patrimonio storico e culturale.

Lo riporta Giornalelavoce.it

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