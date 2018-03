Il consigliere comunale Michele La Torre (Movimento Est) ph matteo nuzziello

Manfredonia, 29 giugno 2017. ”GRAZIE alla presenza in aula dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, è passato il bilancio dell’ASE e l’Amministrazione è salva. Il sindaco ringrazia. L’ipocrisia supera il rumore del lamento che in questi mesi – gli stessi consiglieri – hanno manifestazione su ogni mezzo di comunicazione”. Così il consigliere comunale Michele La Torre, in seguito all’approvazione dell’accapo “Approvazione bilancio di esercizio 2016 A.S.E. S.p.A. – Determinazioni”, in aggiornamento alla seduta di lunedì 26 giugno (nel corso della quale era stato approvato il ‘Piano di rientro‘ triennale dell’Ente). La Torre “Grazie Forza Italia, grazie 5 Stelle, l’Amministrazione è salva…” ultima modifica: da

