*Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Foggia, Consalvo Di Pasqua, replica alle dichiarazioni del Meetup Unico*

“Più che una città allo sbando, verrebbe da dire che allo sbando siano gli attivisti del Meetup Unico di Foggia. Nel tentativo di denigrare il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale, ai cittadini foggiani viene servita una maionese impazzita, offerta in un calderone in cui c’è di tutto e di più. La nota stampa diffusa dal Meetup, infatti, ha tutte le sembianze di un insieme di urla generiche e sconnesse dalle dinamiche amministrative, dall’eredità ricevuta da chi ha governato Foggia prima di noi, dall’analisi dal più elementare funzionamento di un Ente complesso come il Comune di Foggia, dalla conoscenza, anche generica, di un bilancio.

È legittimo che i cittadini possano esprimere critiche. Lo è un po’ meno che chi ostenta l’ambizione di fare politica si presenti all’opinione pubblica in questo modo. Agli attivisti del Meetup Unico, qualunque cosa possa significare questa sigla, sarebbe il caso di chiedere se gli atti di vandalismo che si stanno susseguendo in città siano una colpa dell’Amministrazione comunale o se, piuttosto, non si tratti della conseguenza delle azioni scellerate di una minoranza di balordi, che

andrebbero combattuti attraverso l’unità e la compattezza di chi ama la città e non con le polemiche strumentali e sterili. Il furto dei bronzi nella Villa comunale, l’episodio increscioso di via Lanza, gli atti di vandalismo in piazza Mercato sono riconducibili ad un crollo del senso civico. I controlli ed il presidio del territorio (con sistemi di videosorveglianza e con specifiche azioni di pattugliamento da parte degli agenti del Corpo di Polizia Locale) messi in campo dal Comune, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, non possono estendersi 24 ore su 24. Non saperlo è abbastanza grave per chi, con una certa presunzione,

forse pensa di poter amministrare una città come Foggia.

Stessa cosa dicasi per la manutenzione stradale. Il Meetup Unico, qualunque cosa voglia significare questa sigla, ha mai letto un bilancio del Comune? Gli attivisti di questa organizzazione conoscono le rigide prescrizioni del Decreto Salva Enti cui è sottoposto l’Ente? E sanno che recentemente l’Amministrazione comunale, nonostante le ristrettezze finanziarie, ha destinato 2 milioni di euro proprio alla manutenzione stradale? Perché se si ignora anche il minimo sindacale della vita amministrativa è abbastanza temerario pretendere di poter distribuire pagelle.

Capitolo a parte merita il tema del Quartiere Ferrovia. Anche in questo caso il Meetup evidentemente ignora la massiccia dotazione di videocamere disposta dal Comune nell’area, gli innumerevoli incontri con Prefettura e Forze dell’Ordine, la partecipazione attiva del Corpo di Polizia Locale alle operazioni svolte da tempo in quel perimetro di città e l’istituzione di un presidio fisso della Polizia Locale nella zona. Senza considerare la superficialità delle considerazioni espresse in ordine al patrimonio arboreo della città. Ignoro quali competenze tecniche e scientifiche abbiano gli attivisti del Meetup. Ma definire “sedicenti” i fitopatologi che hanno redatto le relazioni sulla base delle quali, recentemente, si è deciso l’abbattimento di alberi pericolosi per la pubblica incolumità, più che una considerazione politica è una calunnia in piena regola.

Ovviamente gli attentissimi attivisti del Meetup Unico, nel loro “urlo di dolore per la città maltrattata”, non spendono una sola parola per il regalo recapitato ai foggiani dalla premiata ditta Raggi-Emiliano: tonnellate di rifiuti provenienti da quella Roma governata dal Movimento 5 Stelle.

E deve trattarsi probabilmente di amnesia se gli indignati in servizio permanente effettivo ignorino i tanti progetti messi in cantiere da questa Amministrazione: dal pacchetto di opere pubbliche legate al progetto “Da periferia a periferia” alla rigenerazione urbana, dai Campi Diomedei alla nuova isola pedonale di via Lanza, solo per fare qualche esempio. Il tutto senza stritolare i cittadini con un aumento imponente della pressione fiscale. Ma su questi aspetti il Meetup Unico, qualunque cosa voglia significare questa sigla, appare profondamente e colpevolmente distratto.

Insomma, siamo alla confusione più totale, condita da un pressapochismo politico ed amministrativo del tutto imbarazzante. Per criticare legittimamente l’operato di un’Amministrazione comunale sarebbe necessario quantomeno possedere gli strumenti per comprenderne l’attività e le scelte. Circostanza con ogni evidenza del tutto assente nel caso del Meetup Unico”.