Manfredonia, una politica “Rifiuti zero”: convegno il 6 luglio

Manfredonia, 29 giugno 2018. Come le politiche nazionali e locali possono “fare squadra” per una reale politica di “Rifiuti zero?” A questa domanda si cercherà di rispondere nel corso del convegno “Rifiuti zero: da scarto a risorsa”, organizzato per il prossimo 6 luglio (alle ore 18) dal Movimento 5 Stelle a Manfredonia all’Auditorium C. Serricchio (ex Palazzo Celestini) in Corso Manfredi.

“L’idea è quella di affrontare in maniera sinergica la tematica della sostenibilità ambientale puntando a una politica che tenda a non fare rifiuti – spiega la deputata M5s Francesca Troiano, promotrice dell’evento – Si tratta prima di tutto di una questione culturale: dalla società dei consumi indiscriminati è giusto passare a comunità dove ci sia una forte responsabilità nella salvaguardia dei territori – Rispettare l’ambiente vuol dire rispettare prima di tutto se stessi e la storia dei luoghi dove viviamo. In Capitanata ci sono diverse realtà che hanno compromesso lo sviluppo sostenibile, ma non tutto è perso.

Valorizzare una politica organica dei ‘rifiuti zero’ e associarla a un percorso di rispetto dell’ambiente ben più ampio vuol dire garantire una vita migliore per noi e per le future generazioni. L’intenzione dell’incontro è quella di valorizzare le buone pratiche e metterle a valor comune per tutti. E’ partita una fase di ascolto delle comunità: partecipare al Convegno è un modo per ‘fare squadra’, tutti insieme, e sostenere un progetto organico”.