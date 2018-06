Manfredonia. Ristorazione scolastica per l’a.s. 2018-2019

Di:

Si rende noto che, dal 5 luglio 2018, saranno aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica, per l’anno scolastico 2018/2019, a favore degli alunni delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie e delle scuole Primarie statali presso cui è attivato il servizio.

La domanda, compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Scuola e Diritto allo studio – via Maddalena 29, o scaricabile nella sezione Modulistica e Autocertificazioni del sito internet istituzionale, corredata dall’attestazione I.S.E.E., rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, deve pervenire all’Ufficio Politiche educative in via Maddalena 29 nei giorni seguenti:

Martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il martedì anche nel pomeriggio, dalle 16,40 alle 18,40.

In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, insieme agli allegati, potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it .

