Manfredonia, sindaco Riccardi si dimette “Ora dialogo o un Commissario”

Manfredonia, 29 giugno 2018. “Al termine della seduta consiliare odierna, rassegno le dimissioni da sindaco di Manfredonia. Dimissioni che consegno per consentire a tutti di esprimersi sulla possibilità di continuare questa esperienza. Ora, infatti, si apre una fase difficile e nuova a cui tutti dovremo contribuire, se vorremo fare passi avanti. All’esito della discussione, valuterò se vi è ancora un’ipotesi di governo nell’interesse collettivo oppure se la città dovrà essere consegnata ad un commissario. Nel frattempo, l’incarico di vice sindaco (dopo le dimissioni di Salvatore Zingariello,ndr) è affidato all’assessore Matteo Ognissanti“.

Lo ha detto durante il suo intervento in Consiglio comunale il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

Oggi si è svolta la seduta di Consiglio in aggiornamento a quella convocata ieri, in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione, con l’unico accapo posto all’Ordine del Giorno: “1. Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2017 e dei documenti allegati“.

Ora sono 20 i giorni di tempo, dalla formalizzazione delle dimissioni, per proseguire l’attuale consiliatura (che ha scadenza naturale nel maggio 2020), o sarà comissariamento.

Difatti, se nei 20 giorni dalla loro presentazione le dimissioni del sindaco Riccardi non saranno revocate, il Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, proporrà al Ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, ai sensi di legge.

Nel caso suddetto, il Prefetto disporrà la sospensione dello stesso organo consiliare e, per assicurare la provvisoria gestione del’Ente, nominerà il Commissario prefettizio.

Redazione StatoQuotidiano.it