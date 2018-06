Manfredonia, viola divieto di avvicinamento: arrestato 25enne

Di:

Manfredonia, 29 giugno 2018. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto T. P. , classe 1993.

L’uomo è stato indagato nel maggio scorso per il reato di maltrattamenti in famiglia, perché poneva in essere comportamenti minacciosi e reiterati nei confronti della madre allo scopo di ottenere denaro ed era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione della madre, constatando la presenza del giovane in violazione delle prescrizioni imposte ed in seguito ad attività d’indagine, il giudice disponeva l’aggravamento della misura, ordinando la custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto nel carcere di Foggia.