Il nuovo operatore della lotteria online approda in Italia

Di:

I dati relativi alle vendite dei biglietti della passata edizione della lotteria Italia hanno dimostrato ancora una volta che agli italiani piace tentare la fortuna per cercare di cambiare in meglio la propria posizione finanziaria e, per raggiungere lo scopo, sono disposti a correre tutti i piccoli rischi tipici del gioco. Per dare un’ulteriore opportunità agli italiani di giocare con le più ricche lotterie del mondo l’operatore Lottoland ha acquistato una quota di maggioranza in Giochi24, uno dei siti più noti in Italia per quanto riguarda il lotto ed altri giochi online. Sul web ci sono parecchie società attive nel mercato del gioco online ma poche sono in regola con la legge che disciplina il settore, per questo motivo prima di iniziare a giocare è opportuno verificare che il sito scelto sia munito di tutte le autorizzazioni necessarie. Giochi24 è attivo sul web dal 2008 e fin dal suo esordio è stato un ambiente di gioco legale e sicuro perchè ha ottenuto prima di altri operatori l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

La nuova partership dell’8 maggio 2018 con Lottoland è servita per unire le esperienze delle due società e per ampliare la gamma di giochi che il leader italiano Giochi24 offre ai clienti. Lottoland ha lanciato un sito tutto suo per consentire ai giocatori che risiedono in Italia di acquistare comodamente online il biglietto delle famose lotterie milionarie Euromillions, Eurojackpot, SuperEnalotto e Gratta e Vinci. Oltre allo spazio dedicato alle lotterie, sul sito di Lottoland ci sono anche delle sezioni in cui è possibile giocare con i migliori giochi di casinò, con i giochi a vincita istantanea e al Bingo. Attraverso l’acquisizione della partecipazione di maggioranza in Giochi24, che gli consente di operare sul mercato italiano, Lottoland ha aggiunto al suo portafoglio la sua ottava licenza accanto a quelle già ottenute nel Regno Unito (3 licenze), in Irlanda, in Australia e nella sue sede legale di Gibilterra (2 licenze). Il CEO di Lottoland, Nigel Birrell, ha espresso molta soddisfazione per l’importante accordo raggiunto sottolineando che l’Italia offre un mercato con un enorme potenziale e in continua crescita.

Missione compiuta anche per il CEO di Giochi24 Paolo Di Feo, che individua nella collaborazione con Lottoland un mezzo indispensabile per fondere le competenze e le diverse opportunità offerte dalle due aziende. Lottoland è un’azienda attiva in 13 mercati e con oltre 8 milioni di clienti nel mondo, un curriculum di successo che è stato senza dubbio determinante per avviare la collaborazione con Giochi24. I premi messi in palio dalle lotterie sono parecchio ambiti dai giocatori italiani, che ogni settimana acquistano con entusiasmo i biglietti sia offline che sul web. Tra le lotterie presenti sul sito di Lottoland, Eurojackpot è quella che più di tutte stimola lo spirito di competizione tra gli europei perché ogni settimana mette in gara nella corsa al jackpot le seguenti 18 nazioni: Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

(Contributo esterno)