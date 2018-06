Scomparsa Armiento. “Movente passionale frutto di morbosa interpretazione”

Di:

Mattinata, 29 giugno 2018. “Mi preme specificare, in merito alla scomparsa di Francesco Armiento avvenuta in Mattinata nel giugno del 2016, che i possibili moventi

ventilati sugli organi di stampa sono frutto esclusivo di ipotesi investigative avanzate dalla procura della Repubblica di Foggia e che l’interpretazione delle intercettazioni ivi esplicate in detta attività possono parimenti considerarsi scaturigine esclusiva egli operatori della polizia giudiziaria”. E’ l’avvocato Pierpaolo Fischetti, il legale che

assiste la madre del giovane scomparso, a fornire precisazioni “volte a sgombrare il campo dai dubbi ingenerati dalla enfatizzazione data alla notizia di una presunta e mai provata storia di infedeltà che, oltre a distrarre l’attenzione da un’altra pista investigativa che originava da una segnalazione alle forze dell’ordine fatta dall’Armiento, poco prima di scomparire, per denunciare il possesso/custodia di armi, sembra solo rispondere a pruriginosi e morbosi interessi a divulgare questo tipo di notizia e a mortificare il dolore di una madre che cerca disperatamente il corpo del proprio figlio per poterlo piangere”.

“La mia assistita Luisa Lapomarda, durante questa lunga indagine, non ha mai fornito alcuna accusa nei confronti di chicchessia ne’ tanto meno ha mai puntato l’indice contro presunti autori di tale efferato gesto. Altresì ogni altra ricostruzione ipotizzata è anche essa conseguenza di una libera ricostruzione che mai è stata fornita da questa difesa. Infine, la richiesta di questo legale in merito alla vicenda Armiento -conclude Fischetti- ha l’unico scopo di opporsi a che le indagini non vengano archiviate bensì che esse continuino in ogni direzione e secondo criteri oggettivi”.