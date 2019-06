CIS Capitanata, Nicola Gatta “Conte valuti ulteriori interventi..”

Di:

Il Presidente, Nicola Gatta, attraverso una missiva inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo averlo nuovamente ringraziato per l’interesse mostrato per la Capitanata, lo ha invitato ad esaminare altre progettualità strategiche, attraverso la convocazione di un apposito Tavolo, per il completamento della Strada Regionale numero 1 tratto Ponte di Bovino Poggio Imperiale. Chiede, altresì, che nel prosieguo dei lavori del Cis siano vagliati con attenzione i progetti inerenti la Diga di Piano dei Limiti, la bonifica e valorizzazione di Borgo Mezzanone, il Distretto agro-industriale, la SS 89 (scorrimento veloce del Gargano), il Distretto Turistico del Gargano e l’ampliamento del Tribunale di Foggia.

Il Presidente Gatta auspica che le richieste trovino accoglimento “affinché sia possibile uno sviluppo concreto e armonico dei settori strategici dell’economia di Capitanata, con il pieno coinvolgimento di tutte le aree”.