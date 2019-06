Landella alla ricerca di “manifestazioni di interesse” per il Foggia calcio

Di:

Foggia. “Ho sempre creduto molto in questa maglia e in questi colori, sono dispiaciuto per quanto successo al Foggia calcio. Certo si sapeva che la società aveva problemi, non credevo che avremmo fatto una fine ingloriosa. Questa, in ogni caso, è una piazza verso cui c’è molto interesse, è una piazza appetibile, vedo interesse più all’esterno del circuito locale…”. Il sindaco Landella risponde ad alcune domande sulle ultime vicende della società. Non commenta l’inchiesta in corso sul presunto riciclaggio dei soldi utilizzati nel Foggia calcio (ne parla il ‘Fatto Quotidiano’ come si evince dai rapporti informativi della Guardia di finanza che, l’altro giorno, si è recata allo Zaccheria e nel pastificio dei Sannella per delle perquisizioni). Circa i numerosi attacchi social di questi giorni, rivolti non solo la società ma a tutto il mondo che le ruotava intorno, aggiunge: “Sono giudizi frutto di approssimazione. Sono tutti leoni da tastiera”. Da dove arriverebbe l’interesse di qualche cordata o imprenditore? Dalla Puglia? “Anche dal sud”, risponde Landella, che non rivela alcuna indiscrezione riguardo al futuro del club rossonero. In quanto “detentore del titolo sportivo”, il sindaco sta cercando manifestazioni di interesse per iscrivere la squadra alla serie D, come rivelano fonti vicine alla società e come ha confermato Landella a Stato Quotidiano.

L’iscrizione al campionato.

Francesco Ghirelli, presidente della serie C, a proposito del Foggia calcio ha dichiarato: “L’iscrizione dal punto di vista dei documenti della Lega è completa, ma suppongo che non sia a posto sul versante economico-finanzario. Credo che il club sia arrivato al capolinea e personalmente mi dispiace perché è una grande piazza”. La dichiarazione è riportata dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio.

A sentire alcuni tifosi della squadra, le domande che si pongono riguardano soprattutto il futuro: “Dove festeggeremo il centenario? In serie D, in Eccellenza? Una città che ha portato allo Zaccheria 10mila persone (fra abbonati e paganti,ndr), che ha fatto sold-out in trasferta con 2500 tifosi a Venezia, 2500 a Padova, 1000 a Cremona, ha diritto ad una risposta. E queste trasferte le abbiamo affrontate non sull’onda della vittoria ma sul filo della retrocessione. Non sappiamo cosa ci aspetta, bisogna riformulare tutto, non sappiamo chi è pronto ad investire e se esiste. I proclami di inizio campionato dicevano, addirittura, che avremmo festeggiato in A i cento anni”. Per come era stata organizzata la squadra, pur con 8 punti di penalizzazione in partenza, per i giocatori in campo, l’auspicio non era peregrino, cioè, pare di capire, ci credevano veramente i più stretti collaboratori dello staff. I tifosi criticano, inoltre, il silenzio della società in queste ore, considerando anche la corsa alla colletta per avere i conti a posto e, dunque, iscrivere il Foggia in serie C. Ricerca che ha portato ai versamenti effettuati da vari imprenditori di Foggia e provincia accorsi al capezzale della società. In ogni caso la cifra raggiunta- una corsa contro il tempo in due giorni- non è riuscita a salvare la situazione. Nel frattempo, tutto lo staff del Foggia Calcio (10-12 persone fra contabili, magazzinieri, ufficio stampa, addetti agli store) ha ricevuto la comunicazione che dal 30 giugno, cioè domani, sarebbe terminato il rapporto di lavoro.

Mangano: “Persa la possibilità di essere ripescati in B”

“Il Foggia non solo ha perso la possibilità di giocare in serie C- dice Alberto Mangano, giornalista sportivo- ma di essere ripescato per la B perché varie squadre non si iscriveranno a questo campionato. Una situazione che è caduta del cielo per le proporzioni tragiche in cui si è svolta, così non se l’aspettava nessuno. Una corsa a scappare, così è sembrata, certamente non c’era, da parte della società, la volontà di continuare, ma nemmeno voglia di trasferire i conti a qualcun altro”. Mangano scrive sul ‘Mattino’ di Foggia e collabora alla trasmissione ‘Solo Foggia’: “Siamo già stati in serie D nel 2012 con Pelusi, Lo Campo, Amodeo, almeno 4 volte è successo questo”. Non che se ne siano fatti una ragione, chiaramente: “Racconteremo il calcio dei dilettanti, torneremo a parlare di pallone perché oggi noi giornalisti sportivi di Foggia parliamo solo di cordate, fideiussioni, ricorsi al Tar, controversie con la Lega. Alla fine a Foggia c’è fede, passione calcistica, una fede aggregante, qualcuno che ci crederà sempre. Questa è una piazza importante con 2-3mila abbonati che sono il minimo sindacale. Speriamo che qualcuno serio venga da fuori”. A 100 anni dalla nascita.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 29 giugno 2019