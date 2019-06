Numero unico emergenza, Mennea: “Nessuno esulta”

Di:

“Nessuno esulta di fronte a un atto che merita tutta la serietà del caso e rigetta ogni tipo di sarcasmo inutile e superfluo. Il consigliere Conca dovrebbe essere soddisfatto per il fatto che si dia attuazione anche a una sua richiesta. Ma già da tempo sia il comitato permanente che la sezione regionale di Protezione civile stavano lavorando, con il vicepresidente Nunziante, per elaborare un sistema innovativo ed efficace finalizzato all’attivazione del numero unico di emergenza europeo 112”. Così Ruggiero Mennea, presidente del comitato permanente di Protezione civile della

Puglia, risponde al consigliere regionale M5S Mario Conca, che ieri in una nota ha criticato tempi e modalità di attuazione del Nue (numero unico emergenza) 112 da parte della Regione Puglia, dopo l’incontro al Viminale che ha dato il via libera al progetto pugliese.

“Forse il consigliere Conca – prosegue Mennea – non è abituato a comprendere le dinamiche dei processi di governo, anche se il suo modello di riferimento è quello nazionale che, da oltre un anno, vede in sella il suo amico Di Maio che sta facendo cadere l’Italia in un baratro senza fine. E comunque, senza polemica, lavoriamo per dare servizi ai cittadini, in controtendenza rispetto a chi non fa altro che polemizzare e produrre comunicati che servono solo a coltivare autocelebrazione e autoreferenzialità. Ancora una volta – conclude il consigliere regionale Pd – si evidenzia la differenza tra l’inutile dire di Conca e Di Maio e l’utile fare del governo Emiliano, finalizzato alla sicurezza dei cittadini”.