Passato tentato omicidio, arrestato 54enne a Trani

Trani. I Carabinieri della Compagna di Trani hanno eseguito un provvedimento di carcerazione definitivo a carico di C.V., 54enne del luogo. Lo stesso dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione in carcere come pena per il tentato omicidio commesso in data 21 ottobre 2012 ai danni di F.P., 39enne. Il C.V., a causa di una lite scaturita per futili motivi, esplose 11 colpi d’arma da fuoco, detenuta illegalmente, all’indirizzo della vittima mentre questa si trovava in una caffetteria di via Don Nicola Ragno.

Le indagini svolte all’epoca dai Carabinieri di Trani consentirono nel giro di meno 24 ore di individuare l’autore del reato, il quale, in un primo momento, si era dato alla fuga a seguito del fatto reato. In un secondo momento, al termine delle opportune attività investigative, fu possibile eseguire nei confronti del C.V. la misura del fermo di P.G.. Più recentemente, C.V. si è reso protagonista di un altro episodio di cronaca, ovvero l’aggressione del 18 marzo u.s. in pregiudizio del corrispondente televisivo di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti, mentre quest’ultimo stava un girando un servizi volto a dimostrare l’attività di spaccio e ricettazione di armi posta in essere da C.V., presso la sua abitazione.