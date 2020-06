Bonus vacanza 2020: tutto quello che c’è da sapere e chi può usufruirne

Arrivano importanti novità dal Governo per favorire la ripresa delle attività turistiche dopo l’emergenza Coronavirus. Come conferma FaceTheJungle.com – sito di economia, finanza e mercati , dal primo luglio 2020 si potrà presentare domanda per beneficiare del Bonus Vacanze 2020.

Si tratta di uno sconto da utilizzare per soggiorni in hotel, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast italiani, sotto forma di agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio varato dal Governo e rivolto i nuclei familiari composti da 1 o più membri.

Come funziona il Bonus Vacanze 2020

Il Bonus Vacanze offre la possibilità di ottenere un contributo di massimo 500 euro da utilizzare per vacanze da effettuare presso strutture italiane nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare e deve essere speso in un’unica soluzione, per i servizi resi da una sola struttura. Il richiedente non deve necessariamente coincidere con la persona che fruisce del Bonus.

Il Bonus Vacanze può essere utilizzate come sconto immediato sul costo del soggiorno e in parte come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021. Anche per albergatori ed esercenti turistici che aderiscono alla Tax Credit Vacanze è previsto un rimborso, che consiste in un credito di imposta.

I beneficiari

Ma chi può accedere al Bonus Vacanze 2020? Si tratta di un provvedimento rivolto ai nuclei familiari e ai single con ISEE fino a 40.000 euro. Per usufruirne occorre presentare un modello ISEE in corso di validità in modo da poter calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il componente del nucleo familiare che utilizza il bonus deve essere intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dalla struttura presso cui ha soggiornato.

Un esempio sull’utilizzo del Bonus Vacanze 2020? Prendiamo una famiglia di quattro persone che sceglie di effettuare un soggiorno dal costo di 1.000 €. In tal caso, il bonus dà diritto ad uno sconto di 500 €, da ripartire con l’80% del bonus da scontare direttamente dal documento commerciale con cui si paga il soggiorno: il nucleo familiare pagherà pertanto la sua vacanza 600 euro (usufruendo di uno sconto di 400 euro, pari all’80% del bonus di 500 € concesso). Il restante 20% può essere recuperato nella dichiarazione dei redditi 2021, in cui l’intestatario dell’agevolazione potrà portare 100 euro (il rimanente 20% di 500 euro) in detrazione dalle imposte dovute. Per vacanze di costo inferiore al bonus concedibile (ad esempio 450 € per una famiglia di 3 o più persone), lo sconto viene comunque applicato su quanto dovuto. In questo caso, le quote dell’80% (sconto immediato) e del 20% (detrazione d’imposta) sono applicate al costo della vacanza (450 euro) e non all’importo massimo del bonus (500 euro).

È però possibile utilizzare il Bonus in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva italiana (hotel, villaggio turistico, campeggio, agriturismo e Bed & Breakfast). Ovviamente il Bonus è riconosciuto se documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto. Inoltre il pagamento del soggiorno deve avvenire senza, ausilio, intervento o intermediazione di portali o piattaforme diversi da agenzie di viaggio o tour operator.

Come usare il bonus

Il Bonus Vacanze 2020 è un incentivo che può essere speso in tutte le strutture alberghiere aderenti per tutto il periodo indicato. Per poter usufruirne è necessario utilizzarlo direttamente al momento del pagamento dei servizi turistici, presso la struttura o l’albergo scelti per trascorrere il soggiorno, comunicando il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code, ottenuti al momento della richiesta.

Così facendo il beneficiario ottiene una immediata riduzione del costo della vacanza, pari all’80% della somma totale ed allo stesso tempo un credito d’imposta, pari al rimanente 20% del bonus, da detrarre tramite dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d’imposta 2020).

Arriva l’App per richiederlo

Per richiedere il Bonus Vacanze 2020 è possibile usufruire dell’App IO. Si tratta di un’app dedicata a cui si accede tramite le credenziali Spid l’identità digitale o la Carta d’Identità Elettronica. Bisogna poi verificare se la struttura scelta è convenzionata, visto che l’adesione di alberghi, villaggi e B&B non è obbligatoria ma facoltativa. Una volta richiesto il bonus tramite l’app, al termine della vacanza quando si dovrà saldare il conto, l’applicazione fornirà un QR Code che permetterà di usufruire dello sconto.