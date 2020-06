La forza della preghiera

La forza della preghieraIn questi mesi di pandemia da Covid-19, Suor Cristina e suor Pasqualina delle apostole del Sacro Cuore di Gesù raccontano la loro esperienza nell'Opera di San Pio, l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove svolgono quotidianamente la loro missione.Dai timori per il virus, alla sofferenza di dover star lontani da corsie e camere di reparto, senza poter assistere e confortare gli ammalati. Una testimonianza autentica sull'aderenza alla missione e sulla forza della preghiera, con il supporto dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio che non hanno mai smesso di sostenere l'Ospedale e i malati. Come disse il Santo: "Prega, spera, non agitarti. L’agitazione non giova a nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera".

