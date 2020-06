“Federica, ricercatrice di S. Severo portata via da un aneurisma cerebrale”

San Severo, 29 giugno 2020. “, il suo accento francese, i suoi sogni, il suo impegno per contrastare le ingiustizie. Ci siamo sentiti a settembre del 2019 mentre Federica si trovava a Samos, in Grecia, per del volontariato con i rifugiati e noi, con Umanità InInterRotta, passavamo su quell’isola. Non siamo riusciti ad incrociarci.

Resta il suo impegno appassionato per migliorare questo mondo accanto alle persone più vulnerabili, la sua gentilezza e la sua curiosità. Ne siamo custodi di questi suoi sogni che oggi si spezzano per un aneurisma cerebrale. Nata a San Severo, 27 anni, ora stava completando il dottorato in Ingegneria Matematica al Politecnico di Milano. Era vissuta in Francia ed aveva studiato presso delle prestigiose Università dove aveva conseguito un dottorato in Matematica applicata e Biomatematica”.

Fonte: pagina FB Io Ci Sto