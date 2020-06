Foggia, esasperati gli abitanti del quartiere Ferrovia tra risse e rifiuti

Foggia, 29 giugno 2020. “Stanno lavorando alla pista ciclabile al quartiere Ferrovia, e chissà che non possa servire a riportare il passeggio in questa zona dove ormai ci sono solo negozi stranieri, tante macellerie e barbieri arabi”. Un residente del quartiere racconta la vita dopo il lockdown sul viale della stazione, e aggiunge: “Qui il lockdown per gli stranieri non c’è mai stato, noi dentro casa e loro fuori fra risse, alcol, spaccio di droga e prostituzione”., scarpe e caricabatterie per cellulare”. Tutti temi già affrontati dall’associazione ‘Amici del viale’ che avevano sintetizzato in 10 punti cosa bisognava fare per migliorare la vita di una “zona franca dove non esiste nessuna regola. Nel 2018 c’era una pattuglia fissa delle forze dell’Ordine, e non succedeva più nulla, man mano che la presenza è andata scemando si sono riproposti tutti i vecchi problemi acuiti dall’estate, dalla gente che soggiorna di più fuori”.

Dei punti per la rinascita della zona si parlò lo scorso anno, prima delle comunali. Il direttivo però lamenta che “nessuno di questi sia stato rispettato, che il gabbiotto dei vigili urbani nei pressi della fermata degli autobus può andar bene per gli assembramenti che si formano lì, ma non certo per la strada su cui bisogna vigilare”. Si tratta di via Podgora, e anche, in parte, via Piave e Via Monfalcone: “Ma possibile che non si riesca a tenere sotto controllo una strada? Fra rumeni, bulgari, albanesi, nordafricani e centroafricani, ognuno di loro si dedica ad attività diverse, fra cui lo spaccio e la prostituzione. I centrafricani sono i più tranquilli, ma sono sempre ubriachi”. Gli abitanti della zona e i soci de “Gli Amici del Viale” esortano: “Fatevi un giro e contate quanti negozi stranieri in 100 metri, quante macellerie e quanti barbieri. Noi camminiamo scansando frattaglie di polli, pezzi di agnello, bottiglie di birra, se passa una carrozzella di qua resta bloccata. Siamo esasperati, paghiamo solo Imu e Tari con case che non si vendono ma si svendono, e va sempre peggio, più il quartiere continua a venir massacrato da questi problemi più il presso delle case scendono e loro, gli stranieri, le comprano. Hanno dovuto derattizzare la via perché piena di topi e scarafaggi, se si lasciano in giro tutti questi rifiuti, è chiaro che diventa ricettacolo di animali”.

Incontri, richieste, punti fissati da cui ripartire, esposti al sindaco, ai vigili urbani, alle forze dell’ordine: “Noi vogliamo risposte, abbiamo contattato un avvocato, stiamo facendo partire le denunce al Comune perché non se ne può più. Tanti market lavorano, altri sono molto poco affollati, questi non sono gli invisibili dei campi che si ammazzano la schiena, sono avventori che trascorrono il loro tempo in altro modo. Ma perché devono danneggiare la mia vita, la mia casa, il mio lavoro? Siano amareggiati e rassegnati, crediamo che nessuno voglia fare qualcosa per questo quartiere”.