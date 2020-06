La lista di Conca punta su Foggia dopo l’esordio a S. Giovanni Rotondo

, 29 giugno 2020. Dopo la presentazione a S. Giovanni Rotondo, il gruppo di sostenitori dista organizzando un incontro elettorale su Foggia. “L’obiettivo è quello di avere anche nella nostra città un nome su cui puntare, è chiaro che i voti di Foggia sono importanti, se ne sta discutendo, qualcuno è già stato individuato ma niente di ufficiale”.fa parte di quel gruppo di ex grillini che ha visto molti attivisti dei meetup disperdersi in partiti diversi, lasciare la politica, cercare ulteriori reti con ambientalisti di Puglia e associazioni.

Per il momento poco o nulla si sa della pattuglia di “cittadini pugliesi” (il nome della lista Conca) che lo sosterranno. “La provincia vuole conoscere il programma – dice Mazzaro- sapere chi si impegnerà, conoscere di persona un consigliere regionale che si muove molto bene nel barese dove l’esordio è stato positivo con oltre 300 persone presenti. Qui in Capitanata, dopo il paese di S. Pio, si deve arrivare a Foggia. L’incontro si organizzerà ma la data è da decidersi”. Tema di discussione in questa fase preparatoria è anche la possibilità che il M5s in Puglia possa accordarsi con il Pd.