Manfredonia, 5 anni fa la scomparsa di don Giuseppe: santa messa in memoria

Manfredonia, 29 giugno 2020. Sono trascorsi 5 anni da quando il Padre celeste che lui tanto amava lo ha richiamato a sé. La sua vita sacerdotale è stata un’autentica bella testimonianza, gli ha fatto annunciare il Vangelo con la sua vita, vissuta nel segno di una fede , ricca di vera Luce evangelica, semplice e bella. Non ci sono parole per ricordare la bella figura e l’operato di don Giuseppe: trasformeremo il nostro rimpianto in fervente preghiera.Ringraziamo il Signore per l’opera.

Cosa ci resta di lui? Ci resta il ricordo di un bravo sacerdote, un bravo, molto ‘vero’, tenace, volitivo, energico, che mai si stancava di ripetere quanto grande e bella fosse l’importanza di una vera esistenza da cristiano, da spendere intensamente e convintamente al servizio dei poveri, dei bisognosi e della Chiesa. In altre parole “per essere buoni lavoratori della Vigna del Signore”, come lui soleva dire. Per i parrocchiani e per tutti quelli che lo conoscevano oggi alle 19 si celebrerà la santa messa nella chiesa San Carlo Borromeo in sua memoria. Prega sempre per noi !!!!.

(A cura di Raffaele Notarangelo, Manfredonia 29 giugno 2020).