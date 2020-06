Manfredonia, Caffetteria Albatros: “Rustici avariati non di nostra produzione”

Riguardo alla dinamica dei fatti, l’Avv. Aulisa dichiara quanto segue: “È, purtroppo, successo uno di quegli episodi che, in un’attività commerciale in cui c’è rivendita di prodotti alimentari, non dovrebbe mai succedere. È successo, inoltre, malgrado quelle che possono essere ritenute le responsabilità dei gestori del locale, atteso che si tratta di alimento non prodotto dal Bar Caffetteria Albatros, ma acquistato da ditta terza che, a sua volta, distribuisce prodotti di aziende alimentari specializzate. In questa fase, posso solo affermare che saranno messe in atto tutte le forme possibili di tutela per il Bar Caffetteria Albatros. L’azienda si riserva il diritto di sporgere denuncia e di far analizzare il prodotto acquistato e commercializzato.

Al tempo stesso, però, invito tutti coloro che sono entrati in possesso del video che sta circolando a non divulgarlo privatamente o pubblicamente (ad esempio sui social network), poiché loro malgrado e, senza responsabilità alcuna, potrebbero essere comunque coinvolti nelle indagini che non solo l’azienda ma anche l’autorità di polizia giudiziaria competente dovrà necessariamente svolgere. Esorto tutta la nostra comunità cittadina innanzitutto a credere nella buona fede dei gestori dell’attività e cercare di comprendere che quanto accaduto è un’eccezione per la quale andrà doverosamente acclarato cosa non ha funzionato a dovere nella catena di conservazione del prodotto, dall’azienda produttrice a quella distributrice, fino al punto vendita dove è avvenuta la consumazione. Tutto a tutela non soltanto del buon nome dell’attività commerciale, ma anche e soprattutto della salute dei consumatori”.