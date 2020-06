Manfredonia. “Ciao Carlo”

Manfredonia, 29 giugno 2020. “Ti chiamavo Carletto, perché sembravi un bricconcello e mi facevi venire in mente la canzone di Corrado. In realtà era solo apparenza, perché avevi un cuore enorme e per gli altri davi tutto te stesso. Io l’ho capito subito e quando siamo stati colleghi al Comune sei stato per me uno degli amici più cari. Eri divertentissimo e mi ricordo di quell’inverno di quasi 15 anni fa quando ci ritrovammo alla stessa scuola di ballo e mentre tu volteggiavi leggiadro, da vero ballerino provetto, io ero impalata sul pavimento col mio futuro marito. Non ci davi tregua con le tue battute e se ci penso, sorrido ancora.