Manfredonia, simulato incendio sul Porto turistico: intervento CP

, 29 giugno 2020. Svoltasi stamani un’esercitazione antincendio nel porto turistico di Manfredonia “Marina del Gargano” nel corso della quale è stato simulato unincendio a bordo di una unità da diporto ormeggiata all’interno del locale cucinedi bordo. Scopo dell’esercitazione è stata quella di monitore la prontezza operativa el’efficienza delle sistemazioni antincendio presenti in loco, i tempi di interventodel personale chiamato ad intervenire in caso di evento reale nonché analizzareeventuali elementi di criticità nel coordinamento operativo.

L’allarme è stato lanciato dal Direttore del porto turistico che ha

immediatamente interessato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di

Manfredonia, che ha subito disposto le conseguenti attività di intervento e

coordinamento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di

Manfredonia che hanno coordinato sul luogo dell’incidente le attività di sgombero

dell’area e l’intervento operativo effettuato dal personale dipendente del Marina

del Gargano mediante le manichette in dotazione.

L’esercitazione ha visto anche il coinvolgimento della battello GC085 in

servizio presso la Capitaneria di Manfredonia, che ha fornito l’assistenza alle

operazioni via mare. L’esercitazione ha previsto anche la simulazione della presenza di un ferito, il diportista presente nel locale cucine ustionato a causa dell’incendio divampato a

bordo del natante. Il soccorso è stato prestato dagli uomini e mezzi dell’Associazione P.A.S.E.R. di Manfredonia, chiamati ad intervenire sul posto, che hanno fornito le prime assistenze al malcapitato.

I risultati sono stati soddisfacenti relativamente alla tempistica con cui si è

svolta l’esercitazione, ritenuta idonea alla casistica anche in riferimento ad

eventualità reali, e al corretto funzionamento ed uso delle apparecchiature

antincendio dislocate all’interno del porto turistico. Emanato il nuovo Regolamento accosti per il Porto di Manfredonia.

In data 17 giugno 2020 la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato l’Ordinanza 08/2020 che approva e rende esecutivo il nuovo “Regolamento per la navigazione, la sosta, e la precedenza agli accosti delle navi e dei galleggianti nella zona portuale di Manfredonia”. Con l’approvazione di questo ultimo documento normativo vengono di fatto abrogate quattro ordinanze che precedentemente regolamentavano la materia (ordinanza n° 21/92, n° 03/96, n°51/97, n°01/2000) andando di fatto a riordinare e unificare l’intera disciplina

delle disposizioni in un unico provvedimento.

L’ordinanza, nata a seguito di un proficuo dialogo tra il personale del Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, i servizi tecnico/nautici e gli altri operatori del settore portuale, tiene conto anche dell’esperienza maturata nel corso degli anni e si pone come obiettivo quello di disciplinare la navigazione, le manovre, i movimenti, la sosta e la precedenza negli accosti delle navi e dei galleggianti, comprese le unità da pesca e da diporto, nell’ambito portuale di Manfredonia. Quello appena emanato risulta pertanto uno strumento normativo complesso, ma allo stesso tempo efficiente ed esaustivo, frutto dell’esperienza acquisita negli anni, al fine di garantire la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della struttura portuale, che rientrano tra i fondamentali compiti istituzionali della Guardia Costiera. Il nuovo Regolamento risulterà quindi sicuramente utile nella quotidiana gestione delle varie pratiche

portuali di competenza, nonché in situazioni di particolari criticità.

In ultimo con Ordinanza n. 09/2020, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, è stato aggiornato l’articolo 2 del “Regolamento del servizio di trasporto merci e persone dalle navi in rada al complesso portuale di Manfredonia e viceversa” approvato con ordinanza 44/2007, nella parte in cui vengono disciplinate le operazioni di trasporto dei passeggeri delle unità navali impiegate nel traffico crocieristico che scalano la rada o il porto di Manfredonia. Le due ordinanze emanate sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, al seguente indirizzo link www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/ordinanze-e-avvisi.