Matera 2019,una ricerca sull’impatto economico e sociale

. Una ricerca sugli effetti socio-economici,quantitativi e qualitativi, sul territorio come conseguenza del ruolo svolto dal Comune nel 2019, capitale europea della cultura, e partecipazione della cittadinanza all’evento.

Indagine formulata da SRM Services srl e proposta a sindaco e assessori materani i quali—visto che l’affidamento si configura come prestazione a scopo di ricerca,sperimentazione e pertanto riconducibile alla fattispecie dell’assegnazione a un operatore determinato—la ratificano tramite schema di convenzione e impegnano la somma di euro 27.000,00 oltre iva. Il progetto, tra l’altro, si concentra sui seguenti temi: come è evoluta Matera dal 2015 al 2019, Matera 2019 e focus su turismo e moltiplicatore del prodotto interno lordo,performance di Matera e le esperienze europee delle capitali della cultura,anno 2020: stop and go,impatto Covid 19 sulle dinamiche economiche e turistiche e, dulcis in fundo, le azioni di rilancio della Città dei Sassi nel prossimo futuro.

Obiettivo generale dei vertici politici comunali è “delineare un quadro del contesto socio economico materano, soffermandosi sui principali dati di sistema con particolare analisi degli ultimi anni : livelli occupazionali, imprese innovative, flussi di import-export, stime di crescita della città e dintorni, produzioni enogastronomiche di qualità, lavoro & digitale per essere più produttivi, cultura e attrazione di giovani e studenti, ambiente e zone vetrina(anche cinematografica) di Matera”.

SRM Services(servizi e ricerche per il Mezzogiorno) chi è? Un’associazione,senza scopo di lucro, con sede in Napoli. Si occupa di analisi economiche e promozione culturale nonché iniziative di sviluppo imprenditoriale anche ai fini di un’assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati del Sud Italia e della sponda sud del Mediterraneo. Soci fondatori e ordinari sono Intesa Sanpaolo(Gruppo bancario Intesa Sanpaolo nato dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi),Compagnia di Sanpaolo(fondazione a scopo filantropico), Alex Bank (una delle principali banche private presenti in Egitto partecipata dal Gruppo Intesa Sanpaolo), Intesa Sanpaolo Forvalue (Gruppo Intesa Sanpaolo),Intesa Sanpaolo Innovatium Center(esplora e pratica nuovi modelli di business).

Presidente di SRM Services è Paolo Scudieri presidente dell’Associazione filiera industriale automobilistica e amministratore delegato di Adler Group,direttore generale Massimo Deandreis presidente di GEI Associazione italiana economisti d’impresa. Il Consiglio direttivo è formato da Gregorio De Felice chief economist di Intesa Sanpaolo,Elena Flor corporate social responsibility Gruppo Banca Intesa Sanpaolo,Piero Gastaldo ex segretario generale della Fondazione Compagnia di Sanpaolo,Francesco Guido amministratore delegato di Banca Carige già direttore del Banco di Napoli e ai vertici di Intesa Sanpaolo,Stefano Lucchini chief institutional affairs and external comunication di Intesa Sanpaolo,Marco Massella vicepresidente Istituto Fondazione Banco di Napoli,Pierluigi Monceri direttore generale Toscana e Umbria e Lazio e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 29 giugno 2020.