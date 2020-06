Mattinata. Divieto sosta transito mezzi e persone: aree Gravaglione, Vignanotica, Mattinatella

Mattinata, 29 giugno 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Mattinata, è stato stabilito che: “a) è vietata, per motivi di pubblica sicurezza e per garantire la pubblica e privata incolumità, la sosta, il transito di mezzi e di persone e la balneazione su tutti gli arenili/spiagge accessibili e prospicienti i tratti di costa compresi tra la località “Gravaglione” e la località “Vignanotica”, così individuati nel catasto terreni del Comune di Mattinata (vedi atto);b) è vietata, per la località “Baia delle Zagare” (spiaggia Nord e spiaggia Sud), per le parti in concessione, ed in località “Mattinatella”, ove la falesia è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza, per motivi di pubblica sicurezza e per garantire la pubblica e privata incolumità, la sosta, il transito di mezzi e di persone ad una distanza inferiore a 3 metri dal piede della falesia;c)

Il tutto come evidenziato nelle 12 planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (vedi atti).

