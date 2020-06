Mes: quanti soldi andrebbero alla Puglia?

I fondi salva-Stati del Mes spettanti all’Italia, nel caso decidesse di richiederli, sono pari a 37 miliardi di euro. Un gruzzoletto che, diviso regione per regione, consentirebbe di dare uno slancio considerevole ai vari servizi sanitari locali messi a dura prova dalla pandemia di Covid-19. Alla regione Lazio toccherebbero tre miliardi e mezzo di euro. Alle Marche 948 milioni di euro, all’Abruzzo 810 milioni di euro mentre al Molise andrebbero 189 milioni. In Umbria potrebbero arrivare 551 milioni di euro, in Campania 2,7 miliardi, in Calabria 1,1 miliardi,. Infine la Basilicata potrebbe contare su 345 milioni di euro, alla regione Sicilia arriverebbero 3 miliardi e in Sardegna 1 miliardo di euro.

Fonte: nanopress