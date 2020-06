Michaela Di Donna: e se scegliesse la Lega per la candidatura alle regionali?

Fratelli d’Italia, La Lega, una civica di Fitto. Sono varie e ripetute le indiscrezioni su quale potrebbe essere la definitiva scelta diper le prossime regionali. Gli ultimi rumors hanno fatto balenare l’idea di una sua corsa elettorale nella Lega mentre suo cognato, il sindaco, sarebbe sempre più insofferente di risposte negative, consigli, veti, accordi politici già avvenuti e lavoro di squadra già avviato.

Il ragionamento è il seguente: da una parte Landella eletto in Fi, – “l’ultimo dei Mohicani”, come amava dire a proposito di un’ultima grande città a guida forzista, Foggia- con le sue civiche di riferimento, i suoi assessorati. Dall’altra la cognata Michaela Di Donna, dirigente di Fi, candidata alle scorse politiche e regionali per gli azzurri. Un insieme di forze che in questo caso sembrano diventate dei vincoli.

Per Landella, al suo secondo mandato, è un treno politico importante, se saltasse questo giro, come avviene in politica, l’astro potrebbe offuscarsi. Un seggio in consiglio regionale non sarebbe solo il coronamento di anni di impegni e di sacrifici, ma anche un base di lancio per prossimi traguardi nazionali. Ma se lasciasse i berlusconiani, come potrebbe un azzurro puntare su di lei per la campagna elettorale? Vero che si potrebbe candidare nella Lega da indipendente decidendo poi il da farsi, che potrebbe avere, e sicuramente ha, dei voti fidelizzati che la seguirebbero ovunque si sposta.

Ma la matassa non si sbroglia facilmente, anche alcuni dirigenti forzisti hanno perso il filo logico e il senso di questi giorni convulsi, di tavoli e di scenari mentre prosegue l’occupazione di caselle. I forzisti polemizzano, proprio non comprendono perché debba traslocare, né Di Donna, a quanto pare, ha intenzione di rischiare che non scatti per lei un seggio, vista l’accesa competizione elettorale con Giandiego Gatta, sempre all’orizzonte.

Tajani a Bari ha rimarcato l’esigenza di un agone elettorale in cui gli azzurri faranno scendere in campo candidati competitivi, “voi- ha detto rivolgendosi ai consiglieri regionali e citando Nino Marmo e Giandiego Gatta- siete la base su cui andremo a costruire la nostra vittoria in Puglia”. In questo clima di motori che si scaldano e di voglia di rivincita dopo 15 anni di centrosinistra al governo della Regione, un eventuale addio di Di Donna al suo partito dentro la coalizione non è ben accolto, probabilmente non è nemmeno in discussione. Per Landella si tratta di un bivio e di una sfida politica importante, per la candidata una via alternativa dato che gli spazi in Fdi sono chiusi.

Dicono alcune fonti che Fitto avrebbe fatto capire al sindaco che questo approdo nel suo partito non sarebbe stato fattibile, idem per la lista del presidente, nel ventaglio delle opzioni quasi certamente scartata. Raccontano anche di una reazione furiosa del primo cittadino. Lista del presidente in cui Di Donna è plurivotata e gli altri sette sono più deboli, o una lista più equilibrata?

Per il sindaco entrare in Fdi resta un’ipotesi al vaglio. Poiché tutto ha come referente principale il circuito della sua maggioranza a Palazzo di città, in un eventuale rimpasto gli assessori di sua nomina, o in quota ad altri come a Di Fonso e Fiore, potrebbero essere riconsiderati dopo il voto di settembre. Se poi Michaela Di Donna fosse eletta nella Lega.

A cura di Paola Lucino, Foggia 29 giugno 2020