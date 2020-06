Pagamenti e prelievi respinti per i possessori di carte prepagate Sisal Pay

Nelle scorse ore si è verificato un blocco totale sui conti di tutti i possessori della carta prepagata SisalPay, sia come prelievi che come pagamenti elettronici. Si rammenta che la carta SisalPay è stata una buona alternativa alla PostePay, per la quale non era più possibile effettuare operazione nei bar di fiducia.

La carta, lanciata nel settembre 2019, era gestita dalla società tedesca Wirecard che il 18 giugno scorso ha ammesso di non avere più in liquidita i quasi 2 miliardi, comportando un forte crollo in borsa pari al 70%.

L’SMS e poi il crollo

Proprio nelle scorse ore, esattamente alle 15:00, la maggior parte dei possessori di questo conto online ha ricevuto questo messaggio: “L’autorità di vigilanza inglese ha bloccato l’operatività delle carte Wirecard a brand SisalPay. Ti contatteremo per le nuove modalità operative. www.sisalpay.it” dopodiché qualsiasi forma di movimento bancario, prelievi, pagamenti online, bonifici sono stati congelati e bloccati”.

Sisalpay corre ai ripari

La società, che sembra non avere alcuna responsabilità in merito, è stata costretta a emettere un comunicato per allentare la tensione e rassicurare i possessori della carta, che al momento stanno intasando le linee dei call center senza ottenere alcuna risposta.

Il comunicato è disponibile qui: https://www.sisalpay.it/about/novita

Articolo di Vittorio Agricola