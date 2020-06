Perché comprare cannabis light online

Cannabis light: gli e-commerce sono sempre di più e sempre più efficienti

Da diverso tempo a questa parte, quando si parla di e-commerce e di crescita degli acquisti online si fa sempre più riferimento all’Perché è vantaggioso farlo? Nelle prossime righe, la nostra redazione ha raccolto qualche specifica in merito, con lo scopo di aiutare chi ha ancora qualche dubbio relativamente a questo mondo.

Da quando, nel 2017, la cannabis light è diventata legale in Italia grazie alla Legge 242/2016, è nata quella che molti chiamano New Canapa Economy. Si tratta di un giro d’affari di diverse decine di milioni di euro, nutrito da attività di varia natura, tra cui gli e-commerce. Nel corso dei mesi di lockdown per il controllo del contagio da Coronavirus, questi siti sono stati interessati da un successo notevole: per dare qualche parametro in merito alla loro crescita, ricordiamo che sono passati dalla gestione di qualche decina di ordini al giorno fino a diverse centinaia.

Ecco uno dei primi motivi per cui, se si sta pensando di iniziare ad acquistare cannabis, è il caso di farlo online: e-commerce come Cbdmania.it sono infatti attrezzati al meglio per far fronte, senza mai dimenticare la qualità, a tantissime richieste.

Un ampio assortimento di prodotti

Proseguendo con i motivi per cui vale la pena acquistare cannabis light online è il caso di ricordare l’ovvia comodità, che possiamo apprezzare quando si parla di e-commerce in generale. Inoltre, questi negozi sono contraddistinti da un assortimento di prodotti estremamente ampio. Chi pensa che acquistare cannabis light online voglia dire solamente comprare infiorescenze può tranquillamente cambiare idea. Come sopra ricordato, si parla di un business di successo che abbraccia diversi ambiti, anche quello della coltivazione. Con poche centinaia di euro, si può iniziare a casa anche senza esperienza.

Attenzione: i semi che si acquistano sugli e-commerce di cannabis light legale, devono essere iscritti al Registro Europeo delle Sementi. In sede di acquisto, è bene farsi dare il certificato apposito, da conservare per qualche mese per scrupolo.

I prodotti che si possono trovare sugli e-commerce di cannabis light non finiscono certo qui! Molto spesso, chi non ha molta esperienza con l’assunzione di cannabis legale ha paura di non trovare nulla di adatto alla sua situazione. Bene: questo non è vero! Per rendersene conto basta citare la presenza dell’olio di CBD.

Il cannabidiolo, il principio attivo più celebre dopo il THC, è noto per il suo blando effetto rilassante (tra i motivi dietro al suo successo durante il lockdown). Può essere assunto in diversi modi, tra i quali è possibile citare l’olio, semplicissimo da gestire. Da non dimenticare è anche la possibilità di scegliere i cristalli, che hanno il vantaggio della versatilità. Si può infatti scegliere se scioglierli sotto la lingua – bisogna tenerli per circa un minuto – o se aggiungerli a degli alimenti. Nel caso in cui si dovesse optare per la seconda alternativa, bisogna tenere a mente che, ad alte temperature, perdono gran parte delle loro proprietà.

Possibilità di interagire con customer care di qualità

In virtù del successo che ha investito il business negli ultimi anni, gli e-commerce di cannabis light legale si sono attrezzati per interagire con la clientela attraverso diversi canali. I principali sono senza dubbio le pagine social. Inoltre, in quasi tutti i casi si può parlare della presenza di una chat sul sito.

Come riconoscere un e-commerce serio

A questo punto, è il caso di citare qualche consiglio su come riconoscere un e-commerce serio. Il principale aspetto di cui tenere conto riguarda la presenza di tutte le specifiche normative. Inoltre, è bene che ci sia una sezione di FAQ ben compilata e che l’utenza venga istruita in merito alle proprietà dei prodotti attraverso articoli di blog approfonditi.