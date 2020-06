Sta facendo tappa a Manfredonia al Porto turistico, il tour velicodella, dal 27 al 29 giugno 2020.

Evento aperto ai diportisti nautici giunto alla 32/a edizione. Non solo una prova di elevata marineria, ma anche importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come vettore di turismo, sicurezza e sostenibilità ambientale e per ragionare sul rilancio economico del comparto nautico e offerta turistica connessa.

Barche con equipaggi di diverse regioni adriatiche stanno facendo tappa in numerosi porti dell’Adriatico.

Uno sforzo notevole di organizzazione portato avanti nel tempo, dal Consigliere Nazionale di Assonautica Prof. Paolo Dal Buono, sostenuto anche dall’attuale Presidente Nazionale, Dr. Alfredo Malcarne.

Le imbarcazioni e gli equipaggi, giunti ai pontili del Marina del Gargano di Manfredonia, sono stati accolti dall’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente delegato della Assonautica provinciale di Capitanata. I velisti sono stati indirizzati alla scoperta delle principali attrazioni turistiche culturali ed enogastronomiche locali e dell’immediato entroterra, affinché al ritorno possano testimoniare ai loro amici, le eccellenze scoperte, ci auguriamo, ma ne siamo certi, con soddisfazione.

Lunedì 29 giugno, alle ore 18,30, ci sarà un incontro con le Autorità locali al porto turistico, Marina di Manfredonia, presso la sede dello Yachting Club.

Per maggiori informazioni: Ing. Salvatore GUGLIELMI – ( guglielmi.nautic@gmail.com )

ASSONAUTICA Provinciale della Capitanata c/o Camera di Commercio di Foggia