Terremoto, grande paura in Molise, nel nord della Puglia e su tutta la costa basso Adriatica. L’istituto nazionale di vulcanologia segnala un sisma di 3.5 alle 18.21 con epicentro Montecilfone (Campobasso) a profondità di soli 18 km. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in una vasta area, da Campobasso a Foggia, ma anche sul Gargano e debolmente a Pescara come risulta dai commenti sui social network. Non risultano per adesso danni a persone o cose.

Fonte: il messaggero