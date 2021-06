Caso De Benedictis, gli avvocati foggiani e il pentito di Vieste che lo incastra

Foggia, 29/06/2021 – (repubblica) Il ciclone dell’inchiesta sull’ex gip Giuseppe De Benedictis si abbatte sulla classe forense da più parti. Il Consiglio distrettuale di disciplina forense ha avviato i procedimenti sui quattro colleghi già indagati insieme a Chiariello.

Ovvero il figlio Alberto e la collaboratrice Marianna Casadibari, nonché i foggiani Michele Pio Gianquitto e Paolo D’Ambrosio, accusati di concorso in corruzione in atti giudiziari. A loro gli avvisi di garanzia sono stati recapitati il 24 aprile, quando i carabinieri hanno arrestato De Benedictis, Chiariello e il pregiudicato Danilo Pietro Della Malva, oggi aspirante collaboratore di giustizia.

I pentiti

Le imminenti dichiarazioni del neocollaboratore viestano fanno tremare il mondo forense, perché — come hanno già dimostrato le intercettazioni delle sue conversazioni — alcuni avvocati sarebbero stati l’aggancio con il mondo giudiziario, che gli avrebbe consentito di ottenere la scarcerazione poco tempo dopo l’arresto per mafia. Della Malva sarà ascoltato presto dalla Procura di Lecce, che ha già interrogato Milella e dalla quale si attendono sviluppi investigativi, anche per l’apertura di eventuali nuovi procedimenti disciplinari. (repubblica)