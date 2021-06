“Fiat 500 World Wide Meeting”: Manfredonia e Foggia presenti

Voglia di spensieratezza e di viaggiare fanno perfettamente rima con la briosa automobile made in Italy a cui, dal 2 al 4 luglio, è dedicata una grande festa internazionale, la prima edizione del “Fiat 500 World Wide Meeting” organizzata dal “Fiat 500 Club Italia”.

All’attesissimo appuntamento non potevano mancare i Club di Manfredonia e Foggia, guidati dagli instancabili fiduciari Matteo Cotrufo e Massimo Testa, che da sempre si distinguono a livello regionale e nazionale per l’organizzazione e realizzazione di raduni e tour molto partecipati e volti alla promozione del territorio anche a livello turistico.L’appuntamento per tutti gli appassionati è per la giornata di domenica 4 luglio a Manfredonia presso il Porto Turistico “Marina del Gargano”, il cui management – unitamente a quello del “RegioHotel Manfredi” – ha sin da subito messo a disposizione ospitalità e supporto logistico nell’incantevole e scenografica location, che ben si sposa con lo stile e la bellezza della stilosa Fiat 500.

Dalle ore 10 alle ore 12 si potranno ammirare e fotografare più di 50 modelli, alcuni molto particolari, provenienti da tutt’Italia.

Alle ore 12.15 collegamento in streaming con il circuito nazionale del “Fiat 500 Club Italia” per trasmettere in diretta internazionale la carovana che sfilerà per le principali via della città di Manfredonia; una gran bella occasione per la città per promuoversi a livello nazionale ed internazionale. Durante la mattinata, nella medesima location di “Marina del Gargano”, ci sarà la coinvolgente animazione di musiche e danze folkloristica a cura dell’A.S.D. Culturale “Taranta Folk Sipontino”.

Nel pomeriggio, sarà possibile ammirare nuovamente la carovana in zona Castello (Via dell’Astrologo – Viale Miramare).

Dopo la giornata di domenica, i Club di Manfredonia e Foggia, hanno già in cantiere altre due avventure a bordo delle loro scintillanti automobili. I due fiduciari Cotrufo e Testa, infatti, nel periodo settembre-ottobre, stanno già organizzando tour per l’Umbria e Medjugorje.

Le manifestazioni di tutto il mondo saranno in collegamento durante lo streaming previsto nei giorni 2, 3 e 4 luglio, ospitato sul sito www.500clubitalia.it e sulla pagina ufficiale Facebook del Fiat 500Club Italia, canali dove gli appassionati di tutto il mondo potranno ritrovarsi insieme.