“Il Libro Possibile”: ecco il cartellone exxtra di Vieste, attesi Fico e McGrath

Nuovo capitolo del Libro Possibile a Vieste: attesa la terza carica dello Stato il presidente della Camera Roberto Fico e lo scrittore inglese Patrick McGrath.

Il Festival estivo diretto da Rosella Santoro pubblica online sul suo sito il programma delle quattro serate eXXtra che, per la prima volta, si svolgono nello splendido borgo marino a Nord della Puglia. Una novità assoluta realizzata in occasione del XX anniversario del Libro Possibile che quest’anno raddoppia date e location: il 7, 8, 9 e 10 luglio “nel blu dipinto di blu” di Polignano a Mare (Ba) e il 22, 23 e il 29, 30 luglio nella “perla del Gargano”, Vieste (Fg).

L’incipit del Libro Possibile a Vieste si preannuncia decisamente rock con l’apertura, il 22 luglio , affidata a Piero Pelù in veste di scrittore con il suo libro ‘Spacca l’infinito’ (ed. Giunti). A seguire, si volge lo sguardo verso l’America contemporanea di Trump e Biden con i giornalisti Francesco Costa e Giovanna Pancheri, autori rispettivamente di ‘Una storia americana’ (Mondadori) e ‘Rinascita Americana’ (Sem). Si prosegue con l’intervista incrociata tra il comico Dario Vergassola e Alessio Giannone in arte Pinuccio, l’inviato da Bari di Striscia La Notizia, per una presentazione inusuale a due voci dei rispettivi libri ‘Le storie di un mondo immaginario’ (Baldini+Castoldi) e ‘Annessi e Connessi’ (Mondadori). Finale di serata con il critico Vittorio Sgarbi che con parole e immagini presenta il suo libro ‘Ecce Caravaggio’ (La Nave di Teseo).

La sera del 23 luglio c’è grande attesa per l’incontro con l’ospite internazionale Patrick McGrath che parla del suo ultimo thriller new gothic, ‘La lampada del diavolo ‘(La nave di Teseo), con la lettura di alcuni passi scelti a cura del talentuoso attore foggiano, Gianmarco Saurino. Inoltre, sono protagonisti della serata: Mario Tozzi che, con uno spettacolo inedito dal titolo ‘I padroni del mondo’ parla di ecologia, evoluzione, storia e pandemie con gli interventi musicali dell’apprezzato ed eclettico jazzista Enzo Favata; l’economista Carlo Cottarelli parte dal suo libro ‘All’inferno e ritorno’ (Feltrinelli) peruna riflessione sulla rinascita del nostro Paese e con un’incursione telefonica di Pinuccio; il vicedirettore di Rai1, giornalista di origine tarantina, Angelo Mellone è sul palco assieme a Gigi Marzullo per un’intervista incrociata sui rispettivi libri ‘Nelle migliori famiglie’ (Mondadori) e ‘Si faccia una domanda’ (RaiLibri). Finale di serata con l’intervento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio dal titolo ‘Il Golpe Buono e il Governo dei migliori’, ovvero una personale e lucida analisi di attualità politica che parte dal suo ultimo lavoro editoriale ‘I segreti del Conticidio’ (PaperFirst).

Il 29 luglio il Libro Possibile porta a Vieste la terza carica dello Stato Roberto Fico per dibattere su ‘SUD, cultura e ripartenza’ con il giornalista di La7 Paolo Celata. Segue un focus sulla giustizia che si articola su due incontri importanti: con Lirio Abbate, tra i più apprezzati giornalisti che scrive di mafia, autore di ‘Faccia da mostro’ (Rizzoli) in dialogo con l’ex procuratore generale presso la corte d’Appello di Palermo Roberto Scarpinato. E con Salvatore Borsellino, fratello del magitrato ucciso dalla mafia nel ’92 a Palermo, per un tributo alla figura di Paolo Borsellino in dialogo con il giornalista Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Una riflessione sulla nostra società post pandemica è affidata a Paolo Crepet e al suo libro ‘Oltre la Tempesta’ (Mondadori). Grande attesa per la band pugliese Boomdabash, già in testa alle classifiche con il nuovo tormentone dell’estate firmato con Baby K, e presente a Vieste per parlare del libro ‘Salento d’amare’ (DeAgostini). Conclude la serata il popolare volto TV e imprenditore nella ristorazione Joe Bastianich con il suo ultimo decalogo ‘Le regole per il successo’ (Mondadori).

Per il gran finale della XX edizione del Libro Possibile, il 30 luglio a Vieste sono presenti sul palco: il rapper BLIND che racconta la sua storia di riscatto dalla strada al podio di XFactor, per poi scalare le classifiche musicali e adesso al suo debutto in libreria con ‘Cicatrici’ (Mondadori); l’immunologa Antonella Viola, che insegna ‘A danzare nella tempesta’ (Feltrinelli), per affrontare le emergenze pandemiche affidandosi alla scienza; la biologa Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica ospite fissa del programma di Giovanni Floris su LA7, protagonista e autrice dell’incontro a Vieste dal titolo ‘Virus e Libertà’. Si parla di diritti inviolabili e del sogno possibile di salvare vite umane nell’incontro a tre voci con Cecilia Strada, responsabile della comunicazione di ResQ People Saving People, Gabriella Nobile fondatrice dell’associazione Mamme per la pelle e l’ex magistrato di ‘Mani Pulite’ Gherardo Colombo, oggi presidente onorario della’Associazione ResQ. A spiegare al pubblico ‘Le regole di un mondo senza regole’ ci pensano gli imprenditori italiani tra i più apprezzati del made in Italy anche all’estero Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti, Giuseppe Stigliano e Michele Andriani. Finale di serata con Roberto Saviano che partendo dal suo ultimo libro ‘Gridalo’ (Bompiani) si sofferma a ragionare con il pubblico sull’attualità e sui meccanismi della propaganda, della censura e della manipolazione.

Quest’anno Libro Possibile ospita tra Polignano a Mare e Vieste oltre 200 gli ospiti, tra cui l’annunciato Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka per un incontro-intervista che ripercorrerà la sua, a dir poco, straordinaria biografia e produzione letteraria. Protagonisti gli autori best seller italiani e stranieri tra i più premiati e amati dal pubblico, oltre ad alte cariche istituzionali, intellettuali, scienziati, imprenditori, giornalisti, celebrity e influencer; in un succedersi di presentazioni letterarie, dibattiti, tavole rotonde, spettacoli e reading, con anche uno spazio dedicato ai giovani lettori al Libro Possibile Caffè. Per un doppio appuntamento che offre una riflessione culturale ampia e stimolante, lungo la costa del mare Adriatico, da Sud a Nord della Puglia, regione tra le più apprezzate per turismo di qualità, bellezze artistiche e naturali, e prodotti enogastronomici.

La XX edizione del Libro Possibile è sostenuta dalla Regione Puglia.

Partner istituzionali: Comune di Polignano a Mare e Comune di Vieste.

L’evento è patrocinato da: Ministero della cultura, CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico di Bari, Università di Bari, Premio Asimov, Distretto Tecnologico Aerospaziale.

Il tema della XX edizione

“Il cielo è sempre più blu” è il tema scelto per la XX edizione: un tributo a 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano che evidenzia con il colore del mare i temi che saranno principalmente dibattuti durante le serate. Ampio spazio verrà dato infatti ai nuovi modelli di sostenibilità ambientale, agli incontri con i grandi intellettuali e con le migliori menti della scienza per parlare di riscaldamento globale, ricerca e innovazione.

Il ventennale diventa l’occasione per lanciare uno sguardo al futuro, ma anche verso il cielo. Nasce così il ‘progetto costellazione’, la campagna di comunicazione ideata e curata da Demis Iobbi Delmonte: a ogni ospite del festival viene chiesto quale parola per lui rappresenta al meglio il concetto di ‘futuro possibile’. Parole che si trasformano in stelle e compongono una costellazione, raffigurata graficamente e proiettata sui social e sugli schermi del festival nella serata finale.

Gli ospiti

A illuminare il cartellone della XX edizione del Libro Possibile ci sono due star internazionali della letterature: il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka che in esclusiva per il Libro Possibile, riserverà qualche anticipazione del suo atteso ritorno al romanzo dopo cinquant’anni con la pubblicazione del libro che sarà tradotto e pubblicato a fine anno in Italia da La Nave di Teseo. Patrick McGrath, celebre autore di Follia (Adelphi), presenta a Vieste il suo ultimo thriller new gothic, La lampada del diavolo (La nave di Teseo).

Polignano ospita alte cariche istituzionali dell’attuale governo come il ministro della Cultura Dario Franceschini (in collegamento video), il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bruno Tabacci, protagonisti di approfondimenti strettamente legati agli argomenti di attualità.

Gradito ritorno al festival per Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano, che nel suo ultimo libro analizza l’attuale situazione sociale ed economica del Paese, svelando i segreti per la crescita. Ne discute sul palco con il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. Ampio spazio viene dedicato alle eccellenze dell’imprenditoria italiana riconosciute anche all’estero con Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti e Giuseppe Stigliano.



Tante anteprime in programma. Prevista la prima partecipazione pubblica del vincitore del Premio Strega 2021 a pochi giorni dall’assegnazione del titolo. Il noto giallista Antonio Manzini presenta in Puglia il suo romanzo ‘Vecchie Conoscenze’ (Sellerio), ultima avventura dell’amatissimo commissario Rocco Schiavone. Monsignor Filippo Santoro racconta per la prima volta il suo Consumare la suola delle scarpe (Edizioni Paoline) intervistato da Fabio Zavattaro in occasione dei 25 anni di episcopato dell’arcivescovo di Taranto. Anche Omar Hassan, l’ex pugile e oggi affermato pittore di livello internazionale, sceglie il palco del Libro Possibile per presentare al SUD il suo debutto in libreria: ‘Per le strade’ (Baldini + Castoldi).

A rappresentare la letteratura pugliese attuale, le firme più celebri: Gianrico Carofiglio, Mario Desiati, Gabriella Genisi e Nicola Lagioia. Il giornalista tarantino e dirigente Rai Angelo Mellone porta a Vieste la storia di una famiglia vista dall’alto – con la prospettiva di chi scrive e ha visione d’insieme sui destini – e da dentro, scavando in profondità dentro la psicologia dei protagonisti con Nelle migliori famiglie (Mondadori).

Spazio alla musica classica contemporanea con l’apprezzato pianista barese, oltre che fine umanista, Emanuele Arciuli. Rimaniamo in ambito musicale con Ugo Sbisà che, insieme al critico Nicola Gaeta, presenta ‘Alchimia dell’Istante’ (Auditorium Edizioni). Al Libro Possibile anche la presentazione in lingua inglese del libro ‘Puglia, viaggio nel colore’ (Adda Editore) di Enrica Simonetti.

E ancora, grandi nomi del panorama letterario italiano come, Guido Catalano, Erri De Luca, Diego De Silva, Lorenzo Beccati. Ritorno al romanzo per il costituzionalista Michele Ainis, che al Libro Possibile presenta ‘Disordini’ (La Nave di Teseo).

Per le pubblicazioni scientifiche spiccano i nomi di Matteo Bassetti, infettivologo; Giancarlo Logroscino neuro-scienziato pugliese di fama internazionale; Antonio Moschetta professore per la ricerca sul cancro tra i più autorevoli; il premio Asimov e massima esperta di micro-robotica bioispirata Barbara Mazzolai; il chimico Gianfranco Pacchioni; il matematico Alfio Quarteroni, l’esperto di robotica Paolo Gallina e l’immunologa Antonella Viola, ospite anche a Vieste. La XX edizione inaugura anche l’inedita sezione Parole di Scienza, quattro pillole a tema comunicate da esperti del settore a partire da una parola chiave: Massimo Trotta (CNR), Sandra Lucente e Donatella Iacono (Università degli Studi di Bari), Giovanni Ciani (Università degli studi di Bari e Istituto nazionale di Fisica Nucleare), Ivana Fuscello (Politecnico di Bari). Si rimane in ambito scientifico con il confronto tra Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini e il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino. Si muove tra storia e archeologia l’incontro con Giuliano Volpe, già rettore dell’Università di Foggia, che interviene sul palco insieme all’assessore alla Cultura della Regione Puglia Massimo Bray.

Su ambiente e sostenibilità c’è grande attesa per l’inedita performance tra scienza e jazz di Mario Tozzi ed Enzo Favata, sulla suggestiva ‘Terrazza Campanelli’ di Polignano a mare. Tra gli altri ospiti in materia ‘green’: Nicola Armaroli, scienziato dirigente del CNR; Elena Ioli, fisica teorica autrice di diversi volumi sull’argomento, Marco Cappato con l’ingegnera Annalisa Corrado e Mattia Santori co-fondatore del movimento delle Sardine, Gianfranco Mascia, ecologista tra i fondatori dei Verdi. Si parla di ‘sostenibilità in blu’, con uno sguardo alle risorse marine e alle sfide dello spazio nel tavolo di approfondimento organizzato in collaborazione con il Distretto Aerospaziale Pugliese, con gli interventi del direttore del DTA Giuseppe Acierno, dell’oceanografa Nadia Pinardi e del presidente del Distretto Autorità di sistema portuale del Mar Ionio Sergio Prete. Una lezione per Ricomporre i divari in vista di una transizione ecologica, quella tenuta dai docenti del Politecnico di Milano Arturo Lanzani.

Riflessioni sul tema delle donne e del gender gap sono affidate a: Annarita Briganti, Aldo Cazzullo, Annalisa Corrado, Giobbe Covatta con la moglie Paola Catella, Marina Di Guardo, Rula Jebreal, Guido Romeo con Emanuela Griglié.

Di attualità parleranno direttori di testata, giornalisti e i protagonisti. Focus sulla geopolitica e i fragili equilibri tra Stati con il direttore del Tg2 Rai Gennaro Sangiuliano. Andrea Vianello, direttore di RaiNews24, si racconta nel viaggio in un inferno molto diffuso, l’ictus e i suoi danni, soprattutto in come la malattia trasforma la capacità di rapportarsi agli altri con le parole. La firma de Il Fatto Quotidiano Marco Lillo indaga, nell’incontro presentato dal giornalista e conduttore di La7 Andrea Purgatori, la vicenda di Jamal Khashoggi, il giornalista del Washington Post, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul nel 2018. Franco Cardini analizza la ‘Turchia: ieri, oggi, domani’ (Edizioni Dedalo), per scoprire come sia arrivata a proporsi sempre più come nuova potenza mondiale indipendente sotto la guida di Erdogan. Temi della contemporaneità, come quello affrontato dallo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, un’analisi dei rapporti personali dopo la ‘tempesta’ della pandemia. Non può mancare l’arte tra gli argomenti del festival, al centro delle lezioni-narrazioni del critico Vittorio Sgarbi. Altri approfondimenti legati all’attualità vedranno protagonisti nomi del calibro di Ferruccio de Bortoli, Mario Calabresi, Giuseppe De Bellis, Peter Gomez, Myrta Merlino, Antonio Calabrò, Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Marco Travaglio, Marco Billi, Francesca Biagiotti, Pif, Federico Rampini, Luciano Violante, Michele Santoro, Andrea Scanzi, l’ex magistrato Armando Spataro, Francesco Costa, Francesco Cristino, Giuseppe Cruciani, Angelo Deiana, Giuliano Foschini, Michele Partipilo, Enzo Magistà, Anna Martellato, Giovanna Pancheri, Federico Palmaroli e Pinuccio (al secolo Alessio Giannone), Giancarlo Fiume.

Non mancano personaggi dello spettacolo e campioni sportivi, con i loro progetti editoriali. A partire da Pierò Pelù, che passa dai palchi dei concerti a quello del festival per presentare ‘Spacca l’infinito – Il viaggio di una vita’ (Giunti Editore). Un racconto dal sapore autobiografico, dove il rocker apre la porta della memoria e si avvenuta fino a dove tutto ha avuto inizio. Tra gli altri grandi nomi che saranno ospiti al festival ci sono Joe Bastianich, Salvatore Esposito, Roby Facchinetti, Andrea Montovoli, Rocio Munoz Morales, Sonny Olumati, Rosario Pellecchia, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Scifoni, Luca Ward,Federica Zacchia, Rudy Zerbi.

Spazio ovviamente alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante con il professore Giulio Ferroni, Aldo Cazzullo e Luca Sommi. Mentre alla letteratura balcanica viene dedicato un approfondimento sulla produzione albanese, assieme agli autori Tom Kuka – premio dell’Unione Europea per la Letteratura – e Ardian Vehbiu, a trent’anni dall’approdo della nave Vlora sulle coste adriatiche.

Immancabili ed esilaranti le ‘Interviste impossibili’ agli ospiti curate da Dario Vergassola, a sigla di un sodalizio quasi ventennale tra il comico e il festival che lo ospita anche in veste di autore con la presentazione di ‘Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque terre’ (Baldini + Castoldi)

Solidarietà e diritti umani sono al centro di altri importanti incontri: Amnesty International è presente a Polignano a Mare con il portavoce della sezione italiana Riccardo Noury e la testimonianza di Moni Ovadia. Entrambi i borghi del festival vedranno ospiti Cecilia Strada, Gabriella Nobile e Gherardo Colombo, protagonisti dell’incontro intitolato ‘Il sogno di Resq – la nave che salva vite umane’; Carolina e Anita Paolicchi presentano il libro Al cuore della migrazione (Astarte edizioni), i cui proventi sono devoluti a SOS Mediterranee. Focus sulla filosofia al Libro Possibile con il due composto da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, fondatori del progetto Tlon.

Da sempre, poi, obiettivo del Libro Possibile è raccontare la realtà attraverso ogni ‘linguaggio Possibile’, compreso quello del web e dei suoi seguitissimi protagonisti. Al Festival: Alice Basso, Aurora Betti, Luis Sal, Francesco Sole, Marco Cartasegna e Paolo Stella, Valentina Vernia.

Il festival torna a essere vetrina del concorso letterario indetto dalla Fondazione Megamark: sul palco della kermesse saranno annunciati i cinque autori finalisti del premio.

Ci sono ancora in ordine alfabetico: Andrea Albertini, Mario Aulenta, Donatella Caprioglio, Mario Carparelli, Cristiano Cesario, Donatella Cinelli Colombini, Giuseppe Cristini, Corinna de Cesare, Angelo Deiana, Roberto Emanuelli, Nadia Fusini, Natasha Galano, Gianluigi Giannelli, Daniela Grandi, Federica Introna, Franco Introna, Nicola Laforgia, Sara Lucaroni, Chicca Maralfa, Nicola Martinelli, Mariella Milani, Michele Mirabella, Roberto Oliveri del Castillo, Luigi Panella, Gabriele Parpiglia, Nico Pillinini, Antonella Prenner, Roberto Riccardi, Elio Sannicandro, Gianni Sebastiano, Dario Stefano, Guido Stratta, Antonio Uricchio, Gianfranco Viesti.

Appuntamento, quindi, alla XX edizione del Festival Il Libro Possibile: 7,8,9,10 luglio 2021 a Polignano a Mare; 22,23,29,30 luglio 2021 a Vieste.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito www.libropossibile.com.

Per eventuali variazioni