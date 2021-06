In viaggio per il mondo alla scoperta di se stesso, il libro di Luciano Mancini

STATOQUOTIDIANO.IT Foggia, 29 giugno 2021. Si è tenuta presso il Giardino del Museo di Storia Naturale di Foggia la presentazione del primo libro di Luciano Mancini, “La Ricetta della Felicità”, introdotta dai ringraziamenti della presidente LILT Valeria de Trino Galante e dall’introduzione di Gabriella Berardi, direttrice del polo biblio museale Regione Puglia.

Con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori –Associazione Prov. di Foggia, si è parlato di felicità.

“Alla ricerca di quella condizione di vita alla quale ogni essere umano ambisce ma sembra essere diventata una chimera-spiega l’autore- un’utopia, un miraggio. Per il suo raggiungimento, talvolta, ci rendiamo prigionieri”.

Luciano Mancini ha raccontato storie di vita vissuta, aneddoti, riflessioni, emozioni e suggerimenti nel suo personale percorso verso la consapevolezza. Dall’esperienza militare in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza fino al suo repentino cambio di vita che lo vede protagonista in località sperdute ed isolate così come affollate, intriganti ed esclusive, Ibiza, Mykonos, Tulum, Bali, Thailandia. Un viaggio per il Pianeta per arrivare a conoscere sé stesso e rifiorire libero dalle catene mentali.

Come dice egli stesso, “il libro è una dedica, un messaggio d’amore da una persona all’altra ed il suo auspicio è che la felicità, che ci appartiene sin dalla nascita, possa rifiorire dentro tutti noi, al fine di vivere una vita migliore in armonia ed equilibrio con noi stessi ed il prossimo. Nella lettura, ognuno di noi potrà immergersi nella ‘propria ricerca della felicità’ attraverso spunti interessanti ed inediti e conferme utili a dare più colore alla propria vita. “Love” è l’inno che, incessantemente, lo scrittore invoca e chiede di cantarlo a chi, come lui, vuole cercare la propria felicità.

La presentazione del libro sarà la punta dell’iceberg di un progetto che si articolerà in due fasi: Il “Tour della felicità”: un viaggio in camper, in compagnia di due cameraman, che toccherà diverse città italiane quali Milano, Bologna, Marina di Pietrasanta, Firenze, Roma, Terracina, Capri, Napoli, Manfredonia e Foggia (città natale dell’autore).

Il Docu-film: “La ricetta della felicità –il viaggio” sarà montato con il materiale raccolto durante il “Tour della felicità”. Interviste e vita vissuta di persone comuni, vip, e addetti ai lavori appartenenti alle più disparate categorie, dalle cui testimonianze, si otterrà la diapositiva “reale” del nostro Paese nel delicato periodo post-pandemia. I temi trattati saranno quelli della felicità e dell’amore (proposti dal libro) contestualizzati nel particolare momento storico con un taglio ottimistico e positivo utile alla ripartenza dopo il periodo non facile che abbiamo vissuto. Parte dell’incasso derivante dalla vendita del libro sarà devoluto alla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provincia di Foggia (LILT) per potenziare gli spazi di prevenzione.